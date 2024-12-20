Муниципальные служащие Самарской области могут принять участие во 2-й Всероссийской муниципальной премии «Служение»

124

В Национальном центре «Россия» дан старт второй Всероссийской муниципальной премии «Служение». Она проводится по поручению Президента России Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества.Это служащие, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Организатором премии является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента. Первая премия «Служение» собрала почти 19 тысяч заявок из 89 регионов страны.

«Готовясь ко второй премии, мы внимательно учли пожелания соискателей и мнение общественности, — подчеркнула сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. - Например, мы обратили внимание на то, что среди участников первой премии было мало молодых специалистов до 30 лет. Их труд, особенно в приграничных территориях, нельзя недооценивать: они — золотой фонд муниципальной службы, ее будущее. Поэтому мы стремимся создать условия для их признания на самом высоком уровне»,

Стать участниками премии могут главы муниципальных образований, муниципальные депутаты, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, председатели, исполнительные директора и сотрудники Советов муниципальных образований субъектов РФ. А также председатели и члены ТОС и сельские старосты.

Для участников теперь доступны 10 номинаций. Подать заявку на участие можно на сайте: премияслужение.рф.

Также среди нововведений этого года — проведение народного голосования через портал «Госуслуги». Это сделает процесс прозрачным и доступным для всех жителей страны.