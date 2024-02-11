Муфтий Талип Яруллин провел беседу с личным составом ГУ МВД СО о важности единства и сплоченности граждан

164

В Самарском регионе представитель Общественного совета провел лекцию с личным составом о важности единства и сплоченности граждан.



В Самарской области сотрудники полиции совместно с представителями Общественных советов на постоянной основе проводят мероприятия по противодействию ксенофобии и разжиганию межнациональной розни.



Так, в стенах регионального главка представитель Общественного совета, муфтий Талип Яруллин провел беседу с личным составом, в ходе которой познакомил сотрудников полиции с историей ислама, рассказал о культуре мусульман, об их обычаях, подчеркнув, что с помощью религии у человека появляется система ценностей, упорядоченное и понятное представление о жизни.



Представитель Общественного совета акцентировал внимание на необходимости противодействия ксенофобии в современном мире и важности уважения к мировоззрению, традициям и обычаям.



Талип Яруллин подчеркнул: «Уважительное отношение к ближнему формируется у человека с детства, поэтому важным аспектом для этого является сохранение семейных ценностей и традиций».



Участники встречи обсудили возможные причины возникновения межнациональных конфликтов и пути их предотвращения.



Встреча прошла в формате диалога, в ходе которого присутствующие смогли задать интересующие их вопросы и получить на них исчерпывающие ответы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО