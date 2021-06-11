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МРОТ в 2022 году  составит 13 617 рублей. Прожиточный минимум - 11 950 рублей

11 июня 2021 23:03
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Рост минимального размера оплаты труда составит 6,4%.

"Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей. Прожиточный минимум на будущий год составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения - 13 026 рублей, для детей - 11 592 рубля, а для пенсионеров - 10 277 рублей", - сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ, передает ТАСС.

МРОТ в 2021 году составляет 12 792 рубля, прожиточный минимум - 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля.

 

Теги: 2022 год МРОТ Прожиточный минимум

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