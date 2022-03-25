Москвичка поблагодарила транспортных полицейских Сызрани за помощь

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В адрес начальника Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу генерала-майора полиции Александра Бережного поступило благодарственное письмо от жительницы Московской области. В своем письме она выразила признательность сотрудникам Сызранского ЛО МВД России на транспорте, которые вернули ей похищенный у нее телефон.

Установлено, что в конце февраля текущего года 35-летняя жительница Московской области, следовавшая в пассажирском поезде сообщением «Москва-Орск», после отправления поезда со ст. Ключики обнаружила пропажу своего мобильного телефона, стоимостью 60 тысяч рублей. В ночное время пассажирка поставила телефон на зарядку, а сама уснула. О своей пропаже она поспешила сообщить начальнику поезда, который в свою очередь переделал информацию в дежурную часть Сызранского линейного отдела. По ст. Сызрань-1 в поезд совершила посадку следственно-оперативная группа, которая установила и задокументировала все обстоятельства произошедшего.

Спустя несколько дней в ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела подозреваемый в совершении кражи был выявлен на автовокзале г. Кузнецка Пензенской области. Мужчина уже успел приобрести билет на автобус и собирался уехать в г. Москву.

Злоумышленником оказался 56-летний житель Краснодарского края. Мужчина ехал на соседнем с потерпевшей месте от ст. Москва и сошел по ст. Ключики Ульяновской области. По прибытию поезда на станцию назначения гражданин взял находящийся на зарядке чужой телефон и, положив его себе в карман, покинул состав.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Похищенный телефон был благополучно возвращен владелице.

«Для меня пропажа телефона была сродни трагедии, там содержалась ценная информация по работе и личные данные, все ушло в одночасье. Определить место положения телефона по внутренней локации также не удалось, так как я забыла пароли от учетной записи. Я впервые столкнулась с такой ситуацией и не знала, как это бывает, была удивлена, как сотрудники полиции подошли к делу в целом,- звонили также и после происшествия, выстраивали цепочку событий, задавали дополнительную уточняющую информацию и через несколько дней нашли пропажу! Но как? Как они сделали это и так быстро? Высший пилотаж.

Я хотела поблагодарить всех и каждого, чтобы поименно отметили, всех кто причастен к раскрытию этого дела, кто участвовал в этой цепочке. Передайте, пожалуйста, мои слова благодарности ребятам, которые проделали такой труд!» - написала заявительница в своем обращении.