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Москвичи стали часто встречать уток на городских улицах, при этом, желая помочь, люди испытывают на себе их агрессивное поведение, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.

Люди снимают видео, как приходится помогать утиному семейству перейти дорогу, сопроводить его до ближайшего водоема или помочь провалившимся в коллектор птенцам.

На Третьем транспортном кольце из-за уток на дороге даже возникла пробка. Сотрудникам Росгвардии пришлось сопровождать птиц, когда те переходили через дорогу.

Бывает, что иногда утки ведут себя агрессивно и нападают на желающих оказать им помощь.

Фото: скриншот видео