Москвичи несут цветы к посольству Сербии в память о мирных жертвах бомбардировок НАТО 1999 года

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Жители Москвы несут в четверг цветы к зданию посольства Сербии в память о мирных жертвах бомбардировок НАТО 1999 года. Стены дипломатического представительства украшены флагами России и Сербии, а также памятными надписями о событиях 1999 года. Как сообщил корреспонденту ТАСС один из жителей столицы, который оставил цветы возле посольства, у него нет близких или родственников в Сербии, но бомбардировки НАТО являются "вопиющей акцией" западных стран.

24 марта исполняется 23 года с момента начала агрессии НАТО против Союзной Республики Югославия, которая продолжалась 78 дней. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзническая сила" руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - это мирные жители. Материальный ущерб составил до 100 млрд долларов. За время бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 тыс. до 18 тыс. умерли.

Фото: Александр Бурмистров/ТАСС