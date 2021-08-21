Мошенники не унимаются: имитации рекламной акции с «бесплатной пиццей» от крупных банков 

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Мошенники начали «разыгрывать» от имени банков бесплатную пиццу. На специально созданных сайтах для получения приза они просят своих жертв ввести номер банковской карты и номер телефона, а после этого дважды передать злоумышленникам код из СМС — эти данные нужны для получения доступа в личный кабинет онлайн-банкинга. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания по информационной безопасности Infosecurity. Наибольшее количество поддельных сайтов, по ее данным, предлагает пиццу от имени Альфа-банка. Представитель Альфа-банка подтвердил выявление и блокировку таких сайтов.



Как рассказал РБК руководитель блока специальных сервисов Infosecurity Сергей Трухачев, для этой схемы мошенники используют название и бренд как минимум двух крупных российских банков. Подобные ресурсы начали появляться в середине июля и продолжают появляться практически каждый день — по состоянию на 19 августа существовало более десяти доменных имен, связанных с настоящей «акцией», уточнил Трухачев. По его словам, точное количество существующих на данный момент доменов, связанных с этой тематикой, установить невозможно, так как срок их жизни в среднем не превышает 24 часов. «Почти все подобные домены не имеют в своем названии слова «банк», — сказал он.



Альфа-банк отслеживает появление вредоносной рекламы в соцсетях и оперативно блокирует ее.

Фото: pixabay

