Мошенники начали предлагать людям обмен банковских бонусов на рубли

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Злоумышленники обзванивают граждан, представляясь сотрудниками банков, и предлагают обменять на рубли накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы.

У человека запрашивают банковские данные и смс-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу. На самом деле мошенники, заполучив эти сведения, просто крадут деньги со счета.



Если вам звонят с подобным предложением и просят предоставить ваши личные данные, прервите разговор.

Сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону трехзначный код с оборотной стороны карты или код из смс.



По любым банковским вопросам, в том числе по кешбэку, самостоятельно позвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО