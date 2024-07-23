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Мошенники используют серые сим-карты для кражи персональных данных

23 июля 2024 18:11
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Используя такие "серые" номера телефонов, мошенники могут регистрироваться в социальных сетях, сохраняя анонимность.

На уловки мошенников попадаются все - от простых работяг, учителей до чиновников, генералов и профессоров. Причем, по данным Центробанка РФ, в прошлом году они совершили 1,17 миллионов незаконных операций.

Сегодня, когда технологии и интернет-сервисы стали доступными для всех, мошенники все чаще используют «серые сим-карты». Сим-карты без регистрации могут быть использованы для мошенничества, в том числе и для совершения преступлений. Они могут быть использованы для обмана пользователей, чтобы получить доступ к их финансовым средствам, идентификационным данным или даже для кражи личных данных.

Одним из наиболее распространенных примеров мошенничества с использованием серых сим-карт является кража персональных данных. Мошенники могут использовать эти данные для получения доступа к банковским счетам, кредитным картам или даже для продажи их третьим лицам. Кроме того, с помощью серых карт могут быть совершены атаки на электронные системы безопасности и финансовые системы. Незаконное использование серых сим-карт также может привести к серьезным юридическим последствиям. Если вы обнаружили, что ваши персональные данные были скомпрометированы или использованы мошенниками, вам следует немедленно обратиться в соответствующие органы защиты данных или в полицию.

Кроме того, используя такие "серые" номера телефонов, мошенники могут регистрироваться в социальных сетях, сохраняя анонимность. И, "защищенные" таким образом от опознания в социальных сетях, могут размещать любую информацию, не неся за нее ответственности.

Именно об этом рассказал заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов - "Борьба с мошенничеством не может быть добровольной. Надо запрещать инструменты мошенников".

Как считает Артем Юрьевич, власти необходимо продумывать и стимулировать в соцсетях меры, которые помогут людям вести себя более внимательно. Такая работа позволит обезопасить людей от возможности быть обманутыми мошенниками и не позволит вовлечь их в экстремистское сообщество.

"Не должно быть анонимности в интернете, - считает Артем Кирьянов, -это недопустимая позиция, сегодня и онлайн, и оффлайн "жизни" одинаково значимы для человека". Тем более, отмечает он, что все больше людей хранят онлайн не только свои личные данные, но и финансовую информацию. Законодательство должно гарантировать, что каждый должен нести ответственность за то, что он делает.

Сегодня все больше и больше споров о том, нужно ли в России блокировать видеосервис YouTube. Этот ресурс безо всяких видимых причин только за этот год блокировал десятки аккаунтов российских СМИ, политиков и госорганов. С другой стороны, его наполняют контентом, который не запрещен в России, но и уголовно наказуем. Как правило, администрация YouTube всегда встает на сторону врагов России, и отказывается следовать законам нашей страны. Между тем отечественные видеосервисы не устраивают многих пользователей, которые считают что они недостаточно проработаны и не имеют такой широкой аудитории, как YouTube.

В этой ситуации можно было обратиться к опыту стран, которые столкнулись с подобной ситуацией. У российских "регуляторов" есть как минимум один пример удачной блокировки - Китай. Запретив YouTube еще в 2009 году, там моментально начали развитие собственных видеосервисов, и преуспели в этом. Сегодня YouTube блокируют в КНДР, Судане, Сирии, Таджикистане, Туркменистане, Иране и других странах. И везде после запрета враждебного стране видеосервиса начинают развиться свои, собственные ресурсы. Россия же пытается создать замену YouTube не блокируя его - и, как результат, аудитория не спешит переходить на отечественные мессенджеры.

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