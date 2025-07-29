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Молодёжный форум «иВолга» в Самаре: патриотизм, образование и сохранение исторической памяти

29 июля 2025 10:59
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Молодёжный форум «иВолга» в Самаре: патриотизм, образование и сохранение исторической памяти
С 24 по 29 июля в Самаре прошёл молодёжный форум «Иволга», объединивший более 1 600 молодых людей от 14 до 35 лет из 80 регионов страны и стал пространством, где молодёжь осмысляет ценности гражданственности и любви к Родине.
 

Основной темой Форума в этом году стало сохранение  исторической памяти, а главной методикой — сюжетная игра, в рамках которой ребята изучали судьбы выдающихся россиян и проходили образовательные модули по семи направлениям: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление». За выполнение заданий участники получали игровые жетоны — фрагменты QR-кода, собрав который можно было перейти на платформу с коллективной мечтой молодёжи ПФО.  

Глава региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии закрытия XIII Молодежного форума ПФО "иВолга". Он пообщался с участниками и организаторами форума, посетил шатры делегаций Пензенской и Кировской областей, Республик Татарстан и Марий Эл. Также встретился с ребятами из Самарской области, с которыми обсудил важные вопросы развития региона.

Также губернатор обратился со сцены к участникам и организаторам фестиваля. Он отметил: Общество "Знание" и "Движение первых" объединяет то, что их учредил и поддержал Президент России. И системная поддержка главы государства позволяет сказать, что у каждого молодого человека, который хочет отличиться в спорте, творчестве или проявить любой свой талант, в нашей стране есть огромное количество возможностей для развития.

«Мы не просто так говорим, что вы наше будущее и мы вами гордимся. Здесь сегодня в Самарской области собрались самые талантливые, самые ответственные люди, которые уже в своем пусть небольшом, но серьёзном возрасте смогли успеть и в учебе, и в общественной деятельности. Давайте будем соответствовать примеру нашего лидера, нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Всегда будем добиваться своих целей, всегда будем не уходить от проблем, а решать их. Идти вперед, бороться до конца и побеждать. У нас великая страна. У вас есть все возможности, чтобы стать лучшими из лучших. И то, что вы сюда приехали, уже говорит о том, что вы лучшие. Вы проделали этот путь, стали командой, друзьями, семьей. Идите вперед вместе. Спасибо большое, что вы у нас есть. Гордимся вами», - сказал губернатор.

Председатель Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов принял участие в смене «Управление» молодежного форума. Он выступил в рамках смены «Управление» на интерактивном лектории «Управление по-русски». Лидер МГЕР рассказал о федеральном образовательном проекте «ПолитЗавод», о гуманитарной миссии «Единой России» и о героях молодогвардейцах - участниках специальной военной операции. Также Антон пригласил участников форума принять участие в гуманитарной миссии.

Председатель МГЕР познакомился с интерактивной выставкой, посвящённой участникам СВО, где каждый участник может послушать историю героя от первого лица. Среди представленных историй героев - истории координатора МГЕР в ПФО Андрея Шакулова и руководителя регионального штаба «Молодой Гвардии» в Саратовской области Сергея Драгунова.

Напомним, что на Молодёжном форуме Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы, реализованного в рамках национального проекта "Молодежь и дети", особое внимание было уделено теме патриотизма, исторической памяти и уважения к подвигу предков. На площадке «Быть Первым!» участники сдавали нормы ГТО и играли в «Зарницу 2.0», на «Быть вместе!» — плели маскировочные сети для военных, а на «Быть с Россией!» — обсуждали историю страны в викторинах и дискуссиях. В Патриотическом павильоне работала выставка о трудовом подвиге регионов в годы Великой Отечественной войны и героях СВО, а на главной аллее — экспозиция «Защитники Отечества» о кавалерах высоких государственных наград.  

Важным событием стало открытие арт-объекта, посвящённого детям — жертвам войны в Донбассе. Кульминацией форума стал Патриотический фестиваль с концертом, где прозвучали песни о любви к Родине.  

 

Теги: Единая Россия

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