Молодёжь Самарской области сможет узнать больше об истории родной губернии

147

В Самарской области стартовал Самарский областной патриотический проект «Внутри истории», который объединит более 2000 жителей всех муниципальных образований губернии. В формате интерактивной выставочной экспозиции, Марафона добрых дел «Создаю историю» или выездной смены проект поможет молодым людям погрузиться в историю г. Куйбышев времен Великой Отечественной войны, а также узнать о героях современности.

Самарский областной патриотический проект «Внутри истории» приурочен к празднованию 80-летия со дня Великой Победы. В 2024 году проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» и сейчас реализуется Самарским Союзом Молодежи – территориальной общественной организацией «Российского Союза Молодежи» в Самарской области в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Правительства региона и Федерального агентства по делам молодёжи, с целью развития патриотического воспитания молодых людей и приобщения жителей губернии к истории региона.

Проект пройдет в выездном формате: 8 выездов – 8 опорных точек, которые станут местом притяжения близлежащих муниципальных образований нашего региона и через интерактивную выставочную экспозицию расскажут о событиях прошлого. Выставочная экспозиция – это лента хронологических событий, которая включает в себя не только экскурсионный материал, но и интерактивные технологии, благодаря которым знакомство с историей родного края станет доступно для самых юных жителей губернии. Помимо участия в выставке жители смогут стать частью проекта прямо в своем муниципальном образовании – для этого будет запущен Марафон добрых дел «Создаю историю». В течение 5 дней участники будут совершать добрые и полезные дела, поддерживать волонтерские инициативы и вносить свой вклад в историю региона.

Для особенно активных представителей молодёжи с 22 по 24 ноября пройдет выездная трёхдневная смена на базе Молодежного центра «Лесная сказка». Выездное событие соберет 150 молодых людей и погрузит в историю страны, расскажет больше о великих событиях прошлого и настоящего. В программе смены встречи с известными экспертами и настоящими героями, интересные мастер-классы и лектории, культурно-досуговая программа, полезный опыт, новые знакомства и позитивные эмоции!

«Патриотическое воспитание молодежи — одно из основных направлений развития нашей страны. Через проведение образовательных программ и мероприятий молодежь лучше понимает свою связь с историей и культурой, что в свою очередь способствует укреплению единства и сплоченности общества. Патриотическое воспитание подрастающего поколения важно не только для сохранения наследия, но и для формирования гражданской ответственности и активной позиции во благо будущего России. Проект «Внутри истории» стал флагманским проектом нашего региона и, в событиях настоящего обретает всю большую актуальность. В этом году «Внутри истории» – это память о великих подвигах прошлого, погружение в события настоящего и создание нашего будущего. Первый выезд состоится уже 8 ноября, с радостью, будем ждать жителей нашей губернии!» — поделилась Анастасия Владимировна Софьина, Председатель Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области, член Общественной палаты Самарской области.

Фото: пресс-служба Самарского Союза Молодёжи