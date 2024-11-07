Молодёжь Самарской области сможет узнать больше об истории родной губернии

Я нашел ошибку
Главные новости:
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком а 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в доход государства в размере 4,5 миллионов рублей.
Осужден бывший врио замминистра транспорта Самарской области за получение взятки
Причиной произошедшего явилась конфликтная ситуация на дороге при пересечении перекрестка.
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за дорожного конфликта с участием мигранта
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Воеводин Александр Владимирович принял участие в возложении цветов к памятной стеле.
Сотрудники СУ СКР СО приняли участие в мероприятиях, посвященных Параду Памяти
В завершение официальной части ребята посетили выставку пожарно-спасательной техники.
Учащиеся 12 общеобразовательных школ Самары вступили в ряды дружин юных пожарных
В Самаре ночью -1, -3°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
8 ноября в губернии местами небольшой снег, гололед, до -3°С
Сейчас экологические инспекторы проводят рейды.
Врио минлесхоза СО Артем Ефимов провел совещание с регоператором «Экология» и перевозчиками
Посольство помогает россиянам, застрявшим в Японии на круизном лайнере из-за поломки
Главной темой этого марафона Знание.Первые стал образ будущего России.
Молодежная делегация от Самарской области вернулась с просветительского марафона Знание.Первые
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.22
0.16
EUR 105.71
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Молодёжь Самарской области сможет узнать больше об истории родной губернии

7 ноября 2024 15:49
147
Самарский областной патриотический проект «Внутри истории» возвращается.

В Самарской области стартовал Самарский областной патриотический проект «Внутри истории», который объединит более 2000 жителей всех муниципальных образований губернии. В формате интерактивной выставочной экспозиции, Марафона добрых дел «Создаю историю» или выездной смены проект поможет молодым людям погрузиться в историю г. Куйбышев времен Великой Отечественной войны, а также узнать о героях современности.

Самарский областной патриотический проект «Внутри истории» приурочен к празднованию 80-летия со дня Великой Победы. В 2024 году проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» и сейчас реализуется Самарским Союзом Молодежи – территориальной общественной организацией «Российского Союза Молодежи» в Самарской области в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Правительства региона и Федерального агентства по делам молодёжи, с целью развития патриотического воспитания молодых людей и приобщения жителей губернии к истории региона.

Проект пройдет в выездном формате: 8 выездов – 8 опорных точек, которые станут местом притяжения близлежащих муниципальных образований нашего региона и через интерактивную выставочную экспозицию расскажут о событиях прошлого. Выставочная экспозиция – это лента хронологических событий, которая включает в себя не только экскурсионный материал, но и интерактивные технологии, благодаря которым знакомство с историей родного края станет доступно для самых юных жителей губернии. Помимо участия в выставке жители смогут стать частью проекта прямо в своем муниципальном образовании – для этого будет запущен Марафон добрых дел «Создаю историю». В течение 5 дней участники будут совершать добрые и полезные дела, поддерживать волонтерские инициативы и вносить свой вклад в историю региона.

Для особенно активных представителей молодёжи с 22 по 24 ноября пройдет выездная трёхдневная смена на базе Молодежного центра «Лесная сказка». Выездное событие соберет 150 молодых людей и погрузит в историю страны, расскажет больше о великих событиях прошлого и настоящего. В программе смены встречи с известными экспертами и настоящими героями, интересные мастер-классы и лектории, культурно-досуговая программа, полезный опыт, новые знакомства и позитивные эмоции!

«Патриотическое воспитание молодежи — одно из основных направлений развития нашей страны. Через проведение образовательных программ и мероприятий молодежь лучше понимает свою связь с историей и культурой, что в свою очередь способствует укреплению единства и сплоченности общества. Патриотическое воспитание подрастающего поколения важно не только для сохранения наследия, но и для формирования гражданской ответственности и активной позиции во благо будущего России. Проект «Внутри истории» стал флагманским проектом нашего региона и, в событиях настоящего обретает всю большую актуальность. В этом году «Внутри истории» – это память о великих подвигах прошлого, погружение в события настоящего и создание нашего будущего. Первый выезд состоится уже 8 ноября, с радостью, будем ждать жителей нашей губернии!» — поделилась Анастасия Владимировна Софьина, Председатель Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области, член Общественной палаты Самарской области.

 

Фото: пресс-служба Самарского Союза Молодёжи

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Региональный кабинет министров рассмотрел ряд вопросов повестки, первым из которых стал вопрос об исполнении областного бюджета за прошедшие девять месяцев.
7 ноября 2024  19:44
На заседании облправительства обсудили исполнение бюджета за девять месяцев текущего года
0
В этом году тема парада – «Наша семья – наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России.
7 ноября 2024  16:59
На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти
244
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
7 ноября 2024  12:31
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
244
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти. 
7 ноября 2024  09:40
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти
474
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
6 ноября 2024  13:05
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
492
Весь список