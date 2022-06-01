Молодёжь с инвалидностью со всей России приглашают принять участие в форуме «iВолга»

106

Люди с инвалидностью смогут принять участие в крупнейшем молодежном форуме России и представить свои социальные проекты.

Инклюзивный городок iВолги — крупнейшая площадка равных возможностей, организованная в рамках Всероссийской молодежной форумной кампании. Она обеспечивает беспрецедентный уровень доступной среды и удобства для работы, развития и отдыха участников Форума с ограниченными возможностями здоровья. Организатором площадки является ММОО «Инклюзивный Ресурсный Центр» при поддержке Правительства Самарской области и Фонда Президентских грантов.

Инклюзивный городок iВолги работает как специальная служба, обеспечивающая комфортное и безопасное проживание молодежи со всеми формами инвалидности на территории Форума и полноценное включение «особенных» участников в тренинговые и культурно-досуговые программы смен и площадок, встречи с самыми интересными гостями и конкурсы грантов.

Площадка представляет из себя палаточный лагерь, полностью оборудованный для участников с ОВЗ, включает в себя непромокаемые шатры армейского типа на деревянных поддонах с ведущими внутрь деревянными настилами. Там проведено электричество, имеются кровати и тумбочки для каждого из проживающих. На территории Инклюзивного городка находятся обеденная зона, душ и туалеты. Любимым местом всех участников форума является интерактивная зона —пространство, где можно в спокойной и комфортной обстановке поработать с экспертом или провести время с друзьями за чашечкой горячего кофе. Также в Инклюзивном городке любой желающий может взять в бесплатную аренду технические средства реабилитации. Например, электроколяски, ходунки, костыли, велосипеды с ручным и ножным приводами и велосипед-тандем.

В этом году участников Инклюзивного городка ждут 8 уникальных образовательных смен Форума:

- «Миссия Добро»

- «Управляй будущим»;

- «Мой народ»;

- «Творческий процесс»;

- «Детская iВолга»;

- «Место жительства»;

- «Делай дело»;

- Смена-лаборатория «Практика».

Каждый желающий сможет посетить тренинговые программы от ведущих экспертов нашей страны, культурные и спортивные мероприятия на любой вкус, встречи с культовыми личностями современной России и принять участие в грантовых конкурсах. В рамках форума iВолга каждый участник с инвалидностью имеет возможность выиграть до 1,5 млн рублей на реализацию собственного проекта.

Участниками могут стать молодые люди с инвалидностью от 18 до 35 лет из всех регионов России. Если участнику с ОВЗ требуется сопровождающий, он также должен зарегистрироваться на Форум.

Мероприятие бесплатное, количество мест ограничено. Всем молодым людям с ОВЗ, прошедшим конкурсный отбор, будет оказано профессиональное индивидуальное и групповое сопровождение на протяжении всего мероприятия.

Инклюзивный городок — это комфорт и доступность для каждого участника iВолги!

Место проведения Форума: Самарская область, пос. Прибрежный, Фестивальная поляна на Мастрюковских озерах.

Даты проведения iВолги: 21 — 29 июля 2022 года

Чтобы зарегистрироваться на Форум, участникам необходимо:

- подать заявку на сайте https://ivolgaforum.ru

- авторизоваться на grants.myrosmol.ru

- пройти регистрацию на сайте https://events.myrosmol.ru/events/ivolga

Подача заявок осуществляется до 7 июня (включительно), сообщает пресс-служба "Инклюзивного Ресурсного Центра".

Фото: пресс-служба "Инклюзивного Ресурсного Центра"