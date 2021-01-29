Молодым жителям региона предлагают стать амбассадорами арт-кластера «Таврида»

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Арт-кластер «Таврида» запустил программу «Амбассадоры Тавриды», направленную на формирование профессионального сообщества творческой и креативной молодежи из всех регионов России. Молодые деятели культуры и искусства Самарской области могут принять в ней участие и стать лицом крупнейшего творческого комьюнити в регионе.

Амбассадоры «Тавриды» смогут присоединиться к команде организаторов проектов арт-кластера «Таврида» и принять участие в организации крупнейших культурных событий в стране. Стать амбассадором «Тавриды» смогут участники, координаторы, волонтеры, эксперты и организаторы проектов арт-кластера «Таврида» прошлых лет в возрасте от 20 до 35 лет. Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте арт-кластера «Таврида» в разделе «Амбассадоры» (tavrida.art).

Претендентам необходимо записать видеоинтервью о себе, выполнить творческое задание и пройти онлайн-собеседование с организаторами программы. По итогам двух этапов конкурсного отбора оргкомитет выберет по одному представителю от каждого субъекта, которые продолжат участие в программе уже в качестве амбассадоров «Тавриды» в своем регионе.

Прием заявок продлится до 15 февраля. Программа реализуется с 1 марта по 31 декабря 2021 года. По ее итогам лучшие амбассадоры будут включены в кадровый резерв арт-кластера. Подробную информацию и положение программы можно найти на официальном сайте арт-кластера «Таврида» в разделе «Амбассадоры» и на страницах арт-кластера в соцсетях.