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Молодые специалисты приходят на промышленные предприятия региона

25 октября 2024 16:57
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Предприятия Самарской области охотно принимают молодых сотрудников, которые только завершили профессиональное обучение или готовы совмещать работу с учебой.

Предприятия Самарской области охотно принимают молодых сотрудников, которые только завершили профессиональное обучение или готовы совмещать работу с учебой. В регионе действует закон о молодом специалисте. Он предусматривает меры поддержки для молодых специалистов, завершивших обучение и трудоустроившихся по востребованной профессии. Служба занятости Самарской области помогает молодежи трудоустроиться и обязательно информирует о возможности получения поддержки.

Данил Остриков в 2023 году окончил Самарский металлургический колледж, получил квалификацию «техник-механик», а затем ушел служить в армию. Вернувшись, он обратился за помощью в центр занятости населения Самары и Волжского района, чтобы найти работу. Специалисты помогли ему найти вакансию на Самарском заводе «Строммашина». С 15 июля Данил работает на предприятии. Сначала он был учеником фрезеровщика, а затем решил освоить профессию наладчика станков и манипуляторов с программным управлением.

Руководитель цеха поддержал стремление молодого сотрудника к профессиональному развитию. За Данилом закрепили опытного наставника – наладчика станков и манипуляторов с программным управлением шестого разряда. Теперь в его задачи входит программирование станков для обработки деталей согласно чертежу. По словам Данила, он нашел работу по душе: есть перспектива карьерного роста, комфортные условия труда и достойная заработная плата.

«Успешное трудоустройство Данила Острикова – это отличный пример для всех молодых специалистов, которые находятся в поиске работы, - отметила Ольга Пашкина, руководитель территориального центра занятости населения г.о. Самара и м.р. Волжский. - Любой молодой человек, окончивший колледж, техникум или вуз, и не имеющий опыта работы, может обратиться в центр занятости населения. Карьерные консультанты помогут в поиске работы, подскажут, какие меры существуют для поддержки молодых специалистов в Самарской области. В первую очередь, это закон о молодом специалисте, согласно которому можно получить выплату до 176 тысяч рублей в год в течение трех лет или другие варианты поддержки».

На предприятии трудоустраивают и тех, кто только получает профессию. Никита Сурков учится на 4 курсе в Самарском колледже сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е.В. Золотухина. В декабре 2023 года он заключил договор о дуальном обучении с Самарским заводом «Строммашина» и начал работать учеником электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах. А уже в июле 2024 года получил третий разряд по профессии.

Сам Никита после окончания колледжа хочет продолжить работу на заводе и расти профессионально. На этом заводе больше 30 лет проработала нормировщицей бабушка Никиты – Валентина Суркова. В 2025 году Никита после защиты диплома станет молодым специалистом и сможет претендовать на государственную финансовую поддержку в рамках регионального закона о молодом специалисте.

Работодатель также предлагает свои меры поддержки сотрудникам.

«На нашем предприятии ведется постоянная работа по расширению рынков и номенклатуры производимого оборудования, - рассказала Анастасия Пожидаева, заместитель генерального директора по персоналу ГК «Строммашина». - Соответственно, возникает необходимость в привлечении новых высококвалифицированных кадров. Речь идет не только о рабочих профессиях, например, слесарь механосборочных работ или электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах. Для того чтобы производство работало ритмично, новые процессы были выстроены максимально эффективно, требуются инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-электроники. Чтобы нашим сотрудникам было комфортно, мы стараемся создавать не только хорошие условия труда, но и заботимся об их досуге. Для иногородних предусмотрена частичная компенсация аренды жилья. Наши работники принимают активное участие в творческих конкурсах, конкурсах профессионального мастерства, спортивных соревнованиях городского и регионального значения».

Обратиться за помощью в трудоустройстве можно в службу занятости Самарской области. Телефон контакт-центра: 8 (800) 302-15-44

 

Фото: Минтруд Самарской области

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