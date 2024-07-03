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Молодые самарцы смогут получить грант до 1,5 рублей на форуме социального призвания "Добрино" платформы Росмолодёжь.События

3 июля 2024 13:41
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Молодые самарцы смогут получить грант до 1,5 рублей на форуме социального призвания "Добрино" платформы Росмолодёжь.События

Победители грантового конкурса Росмолодёжь.Гранты, который открыт в рамках Всероссийского форума социального призвания «Добрино» платформы Росмолодёжь.События, смогут получить от 5 000 до 1 500 000 рублей на реализацию своего проекта. В конкурсе могут принять участие жители всей России в возрасте от 14 до 35 лет, которые зарегистрировались на форум «Добрино».

До 2 сентября необходимо подать заявку на сайте, указать название проекта, рассказать о его значимости, уникальности, оценить масштабность, перспективу, финансовые характеристики, а также записать видеовизитку в соответствии с методическими рекомендациями.

«Те участники, которые подали заявки на грантовый конкурс и прошли в качестве участников на форум «Добрино», смогут очно защитить свой проект и получить грант на его реализацию», – рассказал заместитель начальника отдела развития и продвижения молодёжных инициатив автономной некоммерческой организации «Молодёжный центр Югры» Валерий Голованчук.

В центре внимания окажутся проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ, организацию занятости молодёжи, поддержку межкультурного диалога, экологическое просвещение, развитие наставничества в молодёжной среде, студенческого сообщества и не только.

Очная защита будет проходить на самом форуме социального призвания «Добрино», который состоится в Ханты-Мансийске с 9 по 13 сентября.

Участникам предстоит выступить перед тремя экспертами Росмолодёжь.Гранты, которые оценят уровень подготовки заявки, содержание проекта и выставят свои баллы. По общей сумме баллов и будут определены победители. Результаты будут объявлены на церемонии закрытия 13 сентября. Проекты будут реализованы в период с ноября 2024 по октябрь 2025.

Узнать подробности, прочитать методические рекомендации по подаче заявок на грант и ознакомиться с 18 номинациями конкурса Росмолодёжь.Гранты, можно на платформе ФГАИС «Молодёжь России»: https://grants.myrosmol.ru/events/6f70017f-b0a3-4b3b-9e3c-57768eee3d7e

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