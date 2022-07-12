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Молодые самарские политологи смогут побороться за премию «Дигория»

12 июля 2022 17:16
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Прием заявок продлится до 18 июля.

Специалисты социально-гуманитарного профиля, исследователи и практики, которые ведут свою деятельность в общественно-политической сфере могут подать заявку на участие во II Национальной премии «Дигория».  Мероприятие призвано поощрить молодых специалистов и дать стимул к дальнейшему профессиональному росту в области политологии.

Прием заявок продлится до 18 июля. Номинантами могут стать дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в области социально-гуманитарных наук. Премия рассчитана на молодежь – политологов и политтехнологов в возрасте до 35 лет включительно.

Уровень экспертной оценки знаний на очень высок: председатель экспертного совета Премии - начальник управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Александр Харичев. Премию лучшим специалистам в области политологии будут вручать в трех номинациях. Важно отметить, что заявку можно подать 1 раз и только на 1 номинацию.

Номинации премии «Дигория»:

-«Политические исследования». Вручается за достижения в фундаментальных и прикладных исследованиях в области общественно-политических наук;

- «Политические технологии» — за разработку и внедрение новых технологических решений в рамках политических и электоральных кампаний;

- «Политические коммуникации» — за содействие стратегическому развитию коммуникаций в политической сфере. Партнером последней выступает АНО «Диалог» — эксперты некоммерческой организации будут оценивать работы кандидатов.

Победители и лауреаты Премии получат право принять участие в IV Форуме Молодых политологов России «Дигория» вне конкурсного отбора.

«Подобные конкурсы очень важны. С одной стороны, они помогают молодым политологам продемонстрировать свои навыки и умения, поделиться собственными инсайтами и наработками перед опытными наставниками и получить профессиональную оценку своей деятельности и поддержку. С другой – такой обмен информацией необходим и мэтрам политологии, потому что привносит новый, свежий взгляд, что способствует развитию политологии в России в целом, – уверен сопредседатель регионального штаба ОНФ, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. – Я рекомендую молодым политологам обязательно попробовать свои силы во II Национальной премии «Дигория» – это огромный опыт и большие возможности».

Заявку на участие номинанты могут подать до 23:59 18 июля 2022 года по ссылке https://digoriya.ru/award/

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Премии состоится в дни проведения IV Форума молодых политологов России «Дигория» с 9-14 августа.

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