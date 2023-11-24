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Молодые медийщики Самарской области пройдут обучение от федеральных и региональных экспертов в медиалагере

24 ноября 2023 14:51
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Такое масштабное событие в сфере медиа для молодежи Самарской губернии проводится впервые.

24 ноября 2023 года в молодёжном центре «Лесная сказка», расположенном в Кинельском районе, стартовал третий модуль медиафорума «Контекст» — медиалагерь.

140 школьников и студентов Самарской области на протяжении трёх дней будут получать углубленные знания по трём ключевым направлениям: «Мобильное фото», «Мобильное видео» и «Текстовый контент» от ведущих федеральных медиаэкспертов.

Такое масштабное событие в сфере медиа для молодежи Самарской губернии проводится впервые. Это стало возможным благодаря победе региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых», который проводился по инициативе Президента России Владимира Путина, в рамках национального проекта «Образование».

На протяжении трех месяцев, с сентября и по ноябрь 2023 года, около 5000 школьников и студентов осваивали программу медиафорума, проходили мастер-классы, тренинги, выполняли практические занятия, учились создавать контент для социальных сетей, чтобы пройти конкурсный отбор и встретиться на одной молодежной площадке с федеральными и региональными экспертами.

Так, первый и второй модуль прошли в формате 24 выездных интенсивов и медиамастерских, в которых приняли участие ребята из всех 37 городов и районов Самарской области. Уже во втором модуле ребята посетили онлайн-уроки по направлениям форума и приняли участие в онлайн-марафоне, где выполнили задания по созданию контента. В ходе первых двух модулей участники познакомились с основами мобильной фото- и видеосъёмки, видеомонтажа, обработки фотографий, создания текстов для социальных сетей, а также освоили новый формат создания контента – с помощью нейросетей.

Самые активные ребята, которые проявили себя в течение двух модулей обучения, смогли приехать на завершающий этап медиафорума — в медиалагерь.

«На протяжении почти трёх месяцев молодые медийщики Самарской области прокачивали свои навыки по созданию контента при поддержке ярких, творческих профессионалов медиасферы. Теперь ребята, которые прошли отбор, собрались в молодежном центре «Лесная сказка» и на практике отрабатывают все полученные знания. Ребята смогут познакомиться с работой СМИ, попробуют себя в роли пресс-секретарей и медиаменеджеров, контентмейкеров. Помогать им в этом будут журналисты и редакторы крупных самарских медиа, федеральные эксперты. Медиафорум «Контекст» уже стал стартовой площадкой по созданию новой молодежной медиакоманды Самарской области, которая будет рассказывать о самых важных и интересных событиях, реализуемых в нашем родном регионе», – рассказал руководитель медиафорума «Контекст», руководитель Центра информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области Дмитрий Дьячков.

До 26 ноября участники медиалагеря пройдут мастер-классы и тренинги на тему креативных идей и миллионных просмотров, ведения социальных сетей, съёмки трендовых видеоклипов и создания фотопроектов, разберут медиапроцессы и кейсы от экспертов, примут участие в обсуждении процесса создания журналистских материалов. Помимо этого, участники посетят театральную мастерскую от актрис Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

Тренинги для участников медиалагеря проведут Баяр Барадиев, генеральный продюсер WFC и «Самособой медиа», Богдан Астафуров, бренд-копирайтер с маркетинговой экспертизой, Филипп Мораев, контент-мейкер, пресс-секретарь дорожного комитета Ленобласти, Вито Бурмасов, фотограф и продюсер с 10-летним опытом создания креативных фотосъёмок и реализации медиапроектов, а также Светлана Харламова, продюсер пре-продакшн анимационной студии 3D Sparrow.

В завершении медиалагеря участники получат сертификаты о прохождении медиафорума «Контекст».

Медиафорум «Контекст» является частью программы комплексного развития молодежной политики в Самарской области «Регион для молодых» и проводится в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта «Образование». Организатором проекта выступает Центр информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодежной политики совместно с Региональной общественной организацией «Молодёжное информационное агентство Самарской области» при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

 

фото: Центр информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодежной политики

Теги: Самара

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