молодой сызранец помог найти пропавшую девочку

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В дежурную часть Сызранской полиции в вечернее время поступило сообщение от родителей девочки о том, что подросток ушла из дома на прогулку и не вернулась. По тревоге, на поиски несовершеннолетней был поднят личный состав МУ МВД России «Сызранское». Полицейскими был проведен комплекс мероприятий по установлению местонахождения пропавшей. Проверялись места концентрации молодежи, вокзалы и торговые центры. Сотрудники полиции опросили друзей и знакомых несовершеннолетней, их семьи, предположив, что девочка могла задержаться у них.

К поискам так же подключились волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», жители района «Кирпичный», где проживает семья девочки, средства массовой информации. Ориентировка с приметами пропавшей и объявление о срочном сборе на поиски, была опубликована в городских сообществах в социальных сетях и разослана в месенжерах. Через несколько часов поисков её местонахождение было установлено. Замерзшего и напуганного ребенка вблизи гаражей обнаружил 20-летний сызранец Дмитрий Брумарь, который в числе неравнодушных граждан проверял одну за одной улицы района в поисках девочки.

Как установили сотрудники полиции, в отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось. Девочка заблудилась, сильно испугалась и, не зная местности, растерялась.

Начальник МУ МВД России «Сызранское» полковник полиции Денис Кириллов поблагодарил молодого человека за оказанное содействие полицейским и вручил ему благодарственное письмо. «Благодаря Вашему неравнодушию, чуткости и своевременному вмешательству ребенок не пострадал и был передан сотрудниками полиции его законным представителям, - отметил Денис Геннадьевич, - Ваш поступок заслуживает глубокого уважения, является образцом проявления настоящей гражданской позиции и достойным примером для подражания», – резюмировал полковник полиции.

Кроме того, начальник Управления Сызранской полиции Денис Кириллов выразил огромную благодарность жителям города, участвовавшим в поиске ребенка, и подчеркнул, что такое взаимодействие граждан и полиции является примером эффективного партнерства и способствует укреплению доверия между населением и органами внутренних дел.