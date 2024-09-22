Молодой человек разгромил могилу Александра Маслякова

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Неизвестный разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на Новодевичьем кладбище. Неизвестный мужчина вырвал крест на могиле Александра Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии", - сказал собеседник агентства.

Позже сообщили о задержании злоумышленника.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, от работников Новодевичьего кладбища в полицию поступила информация о том, что на территории некрополя молодой человек нарушает общественный порядок. "На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми данный гражданин был задержан, им оказался житель столицы 2004 года рождения. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства", - сказал собеседник агентства.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, по предварительным данным, задержанный страдал от психического расстройства.

Сотрудники полиции устанавливают материальный ущерб, который нанесен могиле телеведущего.