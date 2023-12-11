Молодежный военно-патриотический форум трека Знание.Герои Российского общества «Знание» состоялся в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Низкие температуры не испугали тольяттинцев и позволили начать зиму ярко и интересно.
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
Будьте внимательны и осторожны!
12 декабря в Самарской области ожидается усиление ветра
До окончания приема заявок на конкурс осталась неделя.
Самарская область в десятке лидеров по количеству участников конкурса «Это у нас семейное»
Российский триколор: на самарской телебашне в День Конституции включит тематическую подсветку
билайн бизнес расширил возможности для безопасной идентификации пользователей в сервисе «Управляемый Wi-Fi».
Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь можно через пуш-сообщения
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и привлечено к ответственности 44 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
ГИБДД СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
В Самаре компенсация будет выплачена дольщикам, купившим жилье у застройщика ООО «Прогресс-Н» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, блок-секц. 1А, 2А.
255 дольщиков Самарской области получат денежные компенсации
Должностные оклады увеличится у врачей, учителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей детских садов, работников социальной защиты.
Дмитрий Азаров принял решение о повышении зарплат работников бюджетной сферы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.64
-0.93
EUR 98.84
-0.97
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
В Музее-галерее «Заварка» в Самаре близится смена экспозиции
В КРЦ "Звезда" в Самаре выбрали самых веселых и находчивых среди работающей молодежи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Молодежный военно-патриотический форум трека Знание.Герои Российского общества «Знание» состоялся в Самаре

11 декабря 2023 12:47
285
Молодежный военно-патриотический форум трека Знание.Герои Российского общества «Знание» состоялся в Самаре

В пятницу в историческом парке «Россия — Моя история» прошли выступления профессионального историка Владимира Кильдюшкина и Героя Российской Федерации Николая Беляева. Спикеры выступили перед молодежью в рамках военно-патриотического форума трека Знание.Герои Российского общества «Знание». Среди затронутых тем — борьба с фальсификацией истории, важность патриотизма и мотивация работать не только ради себя, но и ради блага своей страны.

В Самарской области ведется большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Благодаря решению Губернатора Дмитрия Азарова на базе Окружного дома Офицеров был создан патриотический кластер, который объединил все ведущие патриотические организации региона. Регион активно участвует в окружных проектах, направленных на патриотическое воспитание юных граждан, реализуемых под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. С 1 сентября 2022 года стало традиционным еженедельное поднятие Государственного флага России в образовательных организациях области. Происходящие сегодня события подтверждают необходимость сохранения исторической правды, доведения до молодого поколения достоверных сведений и воспитания настоящих патриотов Родины.

Противостояние не всегда касается боевых действий, сегодня все чаще площадкой для него становится информационное поле. Об этом на своей лекции «Фальсификация истории через призму событий специальной военной операции» с ребятами поговорил победитель конкурса «Учитель года России — 2013», директор средней общеобразовательной школы «Образовательный центр «Южный город» Владимир Кильдюшкин. Спикер привел примеры искажения исторических фактов и объяснил ребятам, как противостоять таким манипуляциям в инфопространстве.

«Умение критически мыслить, находить качественные источники информации и грамотно их анализировать — такая задача стоит сегодня перед каждым из нас. Иначе нас будет очень легко обмануть»,— сказал Владимир Кильдюшкин.

Еще одним спикером форума стал Герой Российской Федерации, участник Афганской войны генерал-майор Николай Беляев. Николай Александрович — выпускник легендарного Рязанского воздушно-десантного командного училища и военной академии имени В. М. Фрунзе, обладатель многочисленных медалей и наград. Большая часть его служебной деятельности связана с воздушно-десантными войсками — «крылатой пехотой», которая выполняет самые сложные задачи и составляет славу российской армии. На встрече с самарской молодежью спикер рассказал о том, что такое долг и патриотизм, объяснил, какими мыслями вдохновляются солдаты в экстремальных ситуациях, и познакомил ребят с самыми интересными сторонами профессии военнослужащего.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре появится новая маршрутка
11 декабря 2023  13:40
В Самаре появится новая маршрутка
181
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
11 декабря 2023  12:44
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
214
В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»
11 декабря 2023  10:47
В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»
252
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Героев Отечества
9 декабря 2023  11:14
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Героев Отечества
652
Приветствуя участников церемонии награждения, глава региона отметил, что с Героями Отечества связана вся славная история нашей страны.
8 декабря 2023  14:49
Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды самарцам – участникам специальной военной операции
745
Весь список