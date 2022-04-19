Молодежный форум ПФО «iВолга» пройдет на Мастрюковской поляне в гибридном формате

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В 2022 году Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» пройдет на Мастрюковской поляне в гибридном формате. Об этом сообщили участники пресс-конференции, которая состоялась 19 апреля в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства.



«iВолга» является одним из брендов Самарской области и Приволжского федерального округа. В этом году форум отмечает свой юбилей. Планируется, что только в очном формате в мероприятии примут участие 1900 человек. Это молодые люди до 35 лет, которые приезжают, чтобы научиться чему-то новому, обменяться опытом и интересными проектами, завести новых друзей и знакомых.



«На протяжении 10 лет форум объединяет самых талантливых, креативных молодых людей, которые готовы воплощать свои идеи и проекты по всей стране. Несмотря на то, что мероприятие считается окружным, мы открыты для всех. В последние годы в нем принимают участие более 70 субъектов Российской Федерации. Тот образовательный, культурный контент, те проектные составляющие, которые дает форум, показывают, что ребятам «iВолга» интересна не только в регионах ПФО», - пояснил заместитель министра образования и науки Самарской области-руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.



С каждым годом «iВолга» объединяет все больше молодых, инициативных людей со всей страны, помогает им получить новые знания и реализовать инновационные идеи. В прошлом году Росмолодёжь признала «iВолгу» лучшим среди окружных форумов.

По традиции юбилейный форум вновь соберет гостей и участников на прежнем месте – «Фестивальный парк» на Мастрюковских озерах. Дополнительно к офлайн-формату проведения планируется онлайн-трансляция отдельных направлений программы. Основной темой форума станет «Единство народов России».



«Мы не могли обойти стороной Год культурного наследия народов России, объявленный Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Поэтому единство народов России – сквозная тема форума в этом году. Мы готовим достаточно интересную программу, связанную с этнокультурными составляющими», - рассказал Сергей Бурцев.



Резидентов ждут насыщенная культурно-спортивная программа, развитие «мягких навыков» (SoftSkills), дополнительные модули OpenSpace и сразу несколько конкурсных проектов. Традиционно на «iВолге» будет работать Инклюзивный городок, а фишками юбилейного форума станут специальные этнокультурные площадки, например, этногастрономия и этномаркет, которые познакомят участников с многообразием и уникальностью народов России.



«При подготовке форума основной целью наша команда ставит создание некого пространства предоставления максимальных возможностей для наших участников. Это и образовательные возможности, общение и сотрудничество друг с другом, возможность построения карьеры. Мы уверены, что в этом году программа форума будет самая лучшая, насыщенная и интересная», - отметила директор Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» Кристина Гнатюк.



Как и прежде, участников «iВолги» ожидает много увлекательных смен. Самой многочисленной ожидается смена «Мой народ» - ее готовят для всех, кто ведет общественную деятельность в сфере взаимоотношения народов и культур. Смена «Управляй будущим» посвящена студенческому самоуправлению, лидерским навыкам и качествам молодежи. Традиционной для форума является смена, посвященная предпринимательству. В нее приглашаются начинающие и опытные предприниматели, которые в своем бизнесе сохраняют обычаи своих регионов и народов. По-прежнему актуальна добровольческая смена, в которой могут принять участие волонтеры как формальных, так и неформальных организаций.



Помимо этих и других смен участников форума ждет обширная культурно-досуговая программа – танцевальные и спортивные площадки, занятие творчеством, киберзона и т.д.

При этом форум предоставляет возможность молодым людям защитить свои проекты и получить гранты на их реализацию.



«На форуме будет два традиционных грантовых конкурса – это Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи и Конкурс проектов Фонда содействия и развития институтов гражданского общества в ПФО. Тематика проектов, которые можно подавать на эти конкурсы, самая разная. При этом нет привязки направления смены, которую выбирает участник, к теме проекта», - пояснила заместитель директора Молодежного форума ПФО «iВолга» по образовательной программе Елена Князева.



Регистрация на юбилейную «iВолгу» продлится до 26 мая. Подать заявку можно будет уже в ближайшие дни через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» и на официальном сайте форума ivolgaforum.ru.



фото: «Волжская коммуна»