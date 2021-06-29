Молодежный форум "iВолга" из-за пандемии перенесли на конец августа

155

"В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, принято решение о переносе Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» на последнюю декаду августа 2021 года. Форум будет проведен в дистанционном формате", - сообщили в пресс-службе ПФО.

В настоящее время организаторами разрабатываются новый порядок проведения образовательной, грантовой, культурно-развивающей программ Форума, а также форматы крупнейших окружных мероприятий в рамках «iВолги».

Фото: pixabay