«Молодежка ОНФ» СО поздравила студентов с праздником

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Вчера в России отмечался День студента, и команда «Молодежки ОНФ» Самарской области присоединилась к Всероссийской акции ОНФ «Татьянка».

Молодые активисты посетили общежития трёх вузов (ПГУТИ, СГСПУ, СамГТУ). Провели со студентами интеллектуальные конкурсы, командооразующие игры, а также викторину на знание истории Самарского региона.

Победителям достались термокружка и билеты в кино, а также все участники получили утешительные призы.

«Ребята были очень рады нашему приезду и действительно нас ждали. Мы сами студенты и нам было очень приятно этот праздник провести вместе с ними. Тем более сейчас, в период пандемии очень много мероприятий пришлось отменить, но это совершенно не повод, чтобы в свой праздник ребята сидели дома. Все мероприятие было на свежем воздухе и с соблюдением всех профилактических мер», – рассказал участник команды Джавид Садыхов, передает пресс-служба реготделения ОНФ.

Фото: пресс-служба реготделения ОНФ