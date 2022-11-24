Молодежь Самарской области продолжает принимать участие во всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ

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23 ноября курсанты военного учебного центра и военно-патриотического клуба «Волонтеры в погонах» СВПО «Сокол СГАУ» Самарского университета доставили в благотворительный фонд «Звезда и Лира» гуманитарную помощь для жителей Донбасса и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.



Более 1000 предметов, собранных студентами, сотрудниками университета и членами их семей, были упакованы в коробки и переданы волонтерам регионального штаба #МЫВМЕСТЕ.



Присоединиться к общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ может любой желающий на сайте мывместе.рф.



Также 26 ноября все неравнодушные жители Самары могут принять участие в благотворительном форуме, организованном общественным фондом «Звезда и Лира», чей проект «Жёны Героев» был отмечен Президентом Российской Федерации.



Желающих узнать, какая помощь нужна нашим ребятам на фронте и членам их семей, и целенаправленно помочь ждут 26 ноября с 11.00 до 16.00 по адресу: г.Самара, ул.Шостаковича, 7, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО.

Фото: пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО