Молодежь губернии примет участие в мероприятиях ко Дню памяти и скорби

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В память о трагических событиях начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в ночь на 22 июня наряду с другими Городами трудовой доблести и Городами-героями Самарская губерния примет участие в уже традиционной международной акции «Огненные картины войны».

Необходимо отметить, что именно Самара, в военное время именуемая Куйбышев, стала «запасной» столицей. Здесь, на самарской земле, ковалась Великая Победа нашего народа.

В памятный день на самой большой площади в Европе – площади имени Куйбышева – волонтёры Победы и представители молодёжных организаций создадут огненную картину из более 30 тысяч свечей, посвященную основным символам Победы.

Работа над огненной картиной начнётся уже в 18:00 21 июня с нанесения рисунка, а первые свечи зажгут в 22:30, чтобы к полуночи, с наступлением темноты, в знаковом месте Самары пламя мемориальных свечей оживило образы, связанные с Великой Отечественной войной, символизирующие историю Победы.

Одновременно Самара вновь присоединится к всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика». Возможность приобрести у волонтеров Победы уже знакомый миллионам значок и тем самым оказать помощь ветеранам Великой Отечественной войны будет предоставлена жителям и гостям Самары, пришедшим на площадь Куйбышева почтить память своих близких и всех тех, кто отдал все силы и свою жизнь в борьбе против фашизма.

Также 22 июня состоится ежегодная Всероссийская акция «Свеча памяти». В память о тех, кто отдал жизнь, защищая Родину во время Великой Отечественной войны, участники возложат лампады и цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

Почтить память героев Великой Отечественной войны жители Самарской области смогут, присоединившись к Всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти», на сайте деньпамяти.рф. Акция, призванная сохранить историческую память о Великой Победе, продлится до 22 июня.

С 9:00 до 21:00 22 июня на площади Славы состоится молодежная акция единых действий «Перекличка Постов № 1 – Этих дней не смолкнет слава». В День воинской славы воспитанники военно-патриотических объединений Самарской области будут нести почетный караул у горельефа «Скорбящей Матери-Родине».

В преддверии Дня памяти и скорби в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» активистами самарского отделения «Поисковое движение России» будет организована работа общественной приемной.

Подать заявку на установление фронтовой судьбы своих родственников, погибших или пропавших без вести родственников в годы Великой Отечественной войны, жители региона смогут с 18 по 21 июня с 10.00 до 18.00 в Доме офицеров Самарского гарнизона (3 этаж, оф.20).

Также в этот период все желающие смогут посетить штаб-музей, расположенный в Окружном Доме офицеров Самарского гарнизона.

Кроме того, 18 июня с 14:00 до 18:00 в парке Победы бойцы самарского поискового движения проведут для горожан тематическую акцию «Школа молодого поисковика».

Активисты познакомят участников с инструментами поисковых работ, расскажут о порядке проведения поисковых работ. Все желающие смогут попробовать себя в роли поисковика, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи СО.

Фото: департамент информационной политики СО