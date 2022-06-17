Я нашел ошибку
Главные новости:
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы.
С 17 по 19 июня в регионе пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.
Тольяттинец угнал Газель, чтобы покатать свою девушку
Подать заявку на установление фронтовой судьбы своих родственников, погибших или пропавших без вести во время Великой Отечественной войны можно с 18 по 21 июня.
«Судьба солдата»: от жителей региона примут заявки о поиске участников Великой Отечественной войны
Волонтёры Победы и представители молодёжных организаций создадут огненную картину из более 30 тысяч свечей, посвященную основным символам Победы.
Молодежь губернии примет участие в мероприятиях ко Дню памяти и скорби
Конкурс «Арбуз» объединяет молодых дизайнеров со всего мира и дает им шанс заявить о себе и получить оценку и поддержку профессионалов отрасли.
Конкурс молодых дизайнеров «Арбуз» ПВГУС побил рекорды по географии участников 
В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом
В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом
Дмитрий Азаров: По инициативе «Единой России» бюджет на социальные контракты в Самарской области за два года увеличен в 20 раз
Дмитрий Азаров: По инициативе «Единой России» бюджет на социальные контракты в Самарской области за два года увеличен в 20 раз
Марафон «Семейное чтение – Живая классика» проходит в библиотеках Самарской области
Марафон «Семейное чтение – Живая классика» проходит в библиотеках Самарской области
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.87
0.21
EUR 58.96
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи
В Самаре музей Эльдара Рязанова проведет мастер-класс для детей
В СУ СКР СО прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Молодежь губернии примет участие в мероприятиях ко Дню памяти и скорби

17 июня 2022 14:33
95
Волонтёры Победы и представители молодёжных организаций создадут огненную картину из более 30 тысяч свечей, посвященную основным символам Победы.

В память о трагических событиях начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в ночь на 22 июня наряду с другими Городами трудовой доблести и Городами-героями Самарская губерния примет участие в уже традиционной международной акции «Огненные картины войны».

Необходимо отметить, что именно Самара, в военное время именуемая Куйбышев, стала «запасной» столицей. Здесь, на самарской земле, ковалась Великая Победа нашего народа.

В памятный день на самой большой площади в Европе – площади имени Куйбышева – волонтёры Победы и представители молодёжных организаций создадут огненную картину из более 30 тысяч свечей, посвященную основным символам Победы.

Работа над огненной картиной начнётся уже в 18:00 21 июня с нанесения рисунка, а первые свечи зажгут в 22:30, чтобы к полуночи, с наступлением темноты, в знаковом месте Самары пламя мемориальных свечей оживило образы, связанные с Великой Отечественной войной, символизирующие историю Победы.

Одновременно Самара вновь присоединится к всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика». Возможность приобрести у волонтеров Победы уже знакомый миллионам значок и тем самым оказать помощь ветеранам Великой Отечественной войны будет предоставлена жителям и гостям Самары, пришедшим на площадь Куйбышева почтить память своих близких и всех тех, кто отдал все силы и свою жизнь в борьбе против фашизма.

Также 22 июня состоится ежегодная Всероссийская акция «Свеча памяти». В память о тех, кто отдал жизнь, защищая Родину во время Великой Отечественной войны, участники возложат лампады и цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

Почтить память героев Великой Отечественной войны жители Самарской области смогут, присоединившись к Всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти», на сайте деньпамяти.рф. Акция, призванная сохранить историческую память о Великой Победе, продлится до 22 июня.

С 9:00 до 21:00 22 июня на площади Славы состоится молодежная акция единых действий «Перекличка Постов № 1 – Этих дней не смолкнет слава». В День воинской славы воспитанники военно-патриотических объединений Самарской области будут нести почетный караул у горельефа «Скорбящей Матери-Родине».

В преддверии Дня памяти и скорби в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» активистами самарского отделения «Поисковое движение России» будет организована работа общественной приемной. 

Подать заявку на установление фронтовой судьбы своих родственников, погибших или пропавших без вести родственников в годы Великой Отечественной войны, жители региона смогут с 18 по 21 июня с 10.00 до 18.00 в Доме офицеров Самарского гарнизона (3 этаж, оф.20).

Также в этот период все желающие смогут посетить штаб-музей, расположенный в Окружном Доме офицеров Самарского гарнизона.

Кроме того, 18 июня с 14:00 до 18:00 в парке Победы бойцы самарского поискового движения проведут для горожан тематическую акцию «Школа молодого поисковика». 

Активисты познакомят участников с инструментами поисковых работ, расскажут о порядке проведения поисковых работ. Все желающие смогут попробовать себя в роли поисковика, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи СО.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом
17 июня 2022  14:03
В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом
131
Дмитрий Азаров: «Президент России уделяет огромное внимание АВТОВАЗу»
17 июня 2022  10:06
Дмитрий Азаров: «Президент России уделяет огромное внимание АВТОВАЗу»
213
Туристический маршрут Самарской области вошёл в первую пятёрку национальных турмаршрутов, представленных на ПМЭФ
17 июня 2022  09:49
Туристический маршрут Самарской области вошёл в первую пятёрку национальных турмаршрутов, представленных на ПМЭФ
363
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
16 июня 2022  13:57
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
453
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
16 июня 2022  12:52
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
393
Весь список