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Молодая семья из Большой Черниговки отпраздновала новоселье

6 декабря 2024 17:07
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В этом году по госпрограмме реализовано 76 проектов благоустройства сельских территорий.

В Самарской области в 2025 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» продолжится реализация проектов по благоустройству территорий и улучшению жилищных условий, что не только создает комфортные условия, но и привлекает молодёжь к жизни и работе в сельской местности. В этом году по госпрограмме реализовано 76 проектов благоустройства сельских территорий, 10 семьям предоставлены выплаты на строительство или приобретение жилья и 90 семей обеспечены жильем по договорам соцнайма.

Глава региона неоднократно отмечал, что сельскохозяйственная отрасль - один из ключевых секторов экономики Самарской области. «Благодаря государственной поддержке, реализации национальных проектов, совершенствованию транспортной и социальной инфраструктуры жизнь на селе постепенно преображается - повышается уровень доходов сельчан, ведется работа по кадровому обеспечению АПК, здравоохранения и образования, созданию комфортных условий для жизни. И эта работа будет продолжена», - сказал ранее Вячеслав Федорищев.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Большечерниговском районе несколько лет подряд успешно модернизируется социальная инфраструктура опорных населенных пунктов. Как отмечает глава района, за три года участия в программе уже построено 13 домов, в том числе 4 дома сданы в этом году. «Благодаря госпрограмме улучшается качество жизни сельчан. Строительство жилья для семей – действенная мера для привлечения в агропромышленный комплекс, социальную и бюджетную сферу молодых квалифицированных специалистов и их дальнейшего закрепления на территории района», - подчеркнул глава района Алексей Акимов.

Важно отметить, что жилье, предоставленное по госпрограмме, по истечении 5 лет работы по трудовому договору на селе можно будет приобрести в собственность по цене, не превышающей 10% расчетной стоимости строительства, а по истечении 10 лет – по цене, не превышающей 1%.

«В свой дом мы заехали две недели назад, это для нас судьбоносный момент. Мы стояли в очереди как молодая семья, но поскольку супруг работает в сельхозпредприятии, то предложили получить жилье по госпрограмме комплексного развития. Мы попробовали, и все получилось. Дом получили «под ключ», с ремонтом. Теперь у детей есть свои комнаты, где они рисуют, играют, делают уроки», - рассказывают супруги Даниловы из с. Большая Черниговка, которые ждут рождения третьего ребенка.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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