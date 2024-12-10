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«Молодая Гвардия Единой России» наградила более 50 детей из 23 регионов РФ медалями «Юный Герой»

10 декабря 2024 10:44
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«Молодая Гвардия Единой России» наградила более 50 детей из 23 регионов РФ медалями «Юный Герой»

В их числе – те, кто спасали людей из пожаров, оказывали помощь тонувшим, помогали обезвредить преступников

Родителям вручили благодарственные письма, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов по итогам церемонии в Музее Победы.

«Несмотря на свой возраст, они совершили по-настоящему героические поступки. В критической ситуации не растерялись, проявили смелость, отвагу и помогли спасти жизни. Ребята из 23 регионов страны, в том числе, из Луганской и Донецкой народных республик. Кто-то помог людям укрыться от обстрела, кто-то раздавал воду нуждающимся. Безусловно, все они по праву могут носить звание настоящих Героев. На такие поступки способен далеко не каждый взрослый человек. Спасибо ребятам за неравнодушие, а их родителям – за воспитание!» – сказал он.

Среди детей- героев – 14-летний Александр Писарчук из посёлка Садки (ДНР), расположенного вблизи завода «Азовсталь». В марте 2022 года жители посёлка, находясь в укрытиях, нуждались в питьевой воде и продуктах. Особенно тяжело приходилось одиноким пожилым и маломобильным гражданам. 12-летний Александр (на тот момент – прим. ред.), рискуя собственной жизнью, носил воду с криницы и раздавал её нуждающимся. После освобождения города вместе со взрослыми он продолжал помогать разбирать завалы, восстанавливать жильё, ходил за продуктами и водой для пожилых людей.

12-летняя Александра Еремина из Кировской области – ребёнок с ограниченными возможностями здоровья. Зимой 2023 года, возвращаясь из школы, заметила мужчину, угрожавшего девушке ножом. Саша не испугалась и дала отпор преступнику. Тот отпустил жертву и попытался убежать, но благодаря неравнодушию и храбрости Александры полиция задержала нападавшего. Несмотря на ограничения по здоровью, Саша ведёт активный образ жизни: занимается плаванием и является капитаном вяткинской команды по следж-хоккею «Медведи».

Летом 2024 года в селе Старая Письмянка (Республика Татарстан) 14-летний Роман Каяшев спас пенсионерку. Он помог женщине выбраться из горевшего дома, а после этого, рискуя собой, вернулся, чтобы вынести документы.

Среди участников почётной премии - Денис Федоркин из Самарской области. Подросток из Волжского района совершил свой героический поступок в мае прошлого года. Благодаря храбрости Дениса удалось избежать трагедии. Он спас на озере двух тонущих ребят, вытащил их на берег и оказал первую помощь.

На вопрос, почему он без раздумий пришёл на помощь, Денис говорит, что даже не думал об опасности, просто увидел, что учительница, которая попыталась спасти тонущих ребят, не справится, а дети сильно испуганы.

«Денис - обычный мальчишка, в учёбе звёзд с неба не хватает, но умеет быть собранным в трудной ситуации. Он- очень общительный, добрый и отзывчивый подросток. Гордость нашей школы», - говорят педагоги.

В ходе мероприятия участники вместе с молодогвардейцами возложили цветы к монументу Солдату-Победителю в зале Славы.  Также для гостей работала выставка о подвигах юных Героев и интерактивные зоны.

Напомним, День Героев Отечества отмечается ежегодно с 2007 года по инициативе «Молодой Гвардии Единой России». В 2018 году МГЕР учредила общественные награды для юных россиян, проявивших мужество и спасших жизни людей.

Теги: Единая Россия

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