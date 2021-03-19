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Молочные продукты снижающие давление
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Молочные продукты снижающие давление

19 марта 2021 20:48
35
Повышенное артериальное давление можно снизить, употребляя в пищу йогурты и другие кисломолочные продукты.

Повышенное артериальное давление можно снизить, употребляя в пищу йогурты и другие кисломолочные продукты, передают "Известия". К такому выводу пришли ученые в ходе соответствующего исследования, пишет в пятницу, 19 марта, газета Express.

По мнению авторов работы эти продукты поддерживают в нормальном состоянии микробиом кишечника, что благотворно влияет на уровень кровяного давления и состояние организма в целом. Этот эффект обеспечивает содержание в кисломолочных продуктах биологически активных пептидов, пробиотиков и экзополисахаридов.

По мнению сотрудников Центра пищевых исследований и разработок в мексиканской Соноре, наиболее полезными с точки зрения предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний являются йогурт, кефир, пахту и filmjölk — традиционный шведский кисломолочный продукт.

 

Фото:   pixabay

 

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Комментарии

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