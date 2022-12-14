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Мода на ЗОЖ: все больше россиян отказывается от вредных привычек

14 декабря 2022 13:19
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Мода на ЗОЖ: все больше россиян отказывается от вредных привычек

СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru опросили жителей России на предмет их отношения к здоровому образу жизни. Оказалось, что большинство россиян знают о принципах ЗОЖ и придерживаются их. При этом больше половины опрошенных признают, что испытывают недостаток знаний о некоторых аспектах сохранения и поддержания здоровья. Для повышения осведомленности россияне используют поисковики и социальные сети, к врачам обращаются менее половины респондентов. 

Подавляющее большинство опрошенных (93%) знают, что такое ЗОЖ. Среди них 40% всегда его придерживаются, 29% соблюдают лишь периодически, когда набирают вес или возникают проблемы со здоровьем, и только 10% даже не задумываются о таких вещах. 

Более половины (55%) сторонников здорового образа жизни не прикладывают много усилий для его поддержания, а треть опрошенных (31%), наоборот, сильно в это вкладываются.

Больше половины респондентов (55%) признают, что по некоторым аспектам в вопросах здоровья они испытывают недостаток знаний. Так, 44% россиян не хватает информации о том, что нужно делать для профилактики тех или иных заболеваний, 40% не знают, как снять стресс, а 37% - как бороться с бессонницей. 29% опрошенных хотели бы узнать, что входит в ДМС/страхование жизни и как оформить полис страхования, а 27% - как правильно питаться.

Для получения информации о здоровье и ЗОЖ половина жителей России используют поисковые запросы в Интернете (48%), 42% обращаются к врачам, 39% читают форумы в интернете и социальные сети, 32% - статьи о здоровье/ЗОЖ в СМИ, а 28% черпают знания из профессиональной литературы и различных энциклопедий. При этом у всех опрошенных получалось найти с помощью этих источников удовлетворяющие их ответы.

На вопрос о здоровых привычках 78% респондентов ответили, что стараются чаще и дольше ходить пешком, 70% - спать положенные 7-8 часов в сутки, 66% - придерживаться правильного питания, а 50% - активно заниматься спортом, ходить на фитнес или в бассейн. 

Также половина опрошенных (49%) отказываются от алкоголя либо сокращают его потребление, а 47% стремятся избегать стресса.

Более трети россиян для поддержания здорового образа жизни прибегают к помощи различных гаджетов. Среди них 33% используют фитнес-браслет или приложение на телефоне, 12% приобрели «умные» весы, а 6% установили таймер, напоминающий о необходимости пить воду. 

Большинство россиян (72%) отметили, что соблюдение ЗОЖ в лучшую сторону повлияло на их жизнь. Так, у 36% качество жизни стало заметно лучше, у четверти - незначительно выросло, а 11% признались, что заметили колоссальные изменения. 

Для 18% опрошенных поддержание ЗОЖ обходится в 1-5 тыс. рублей в месяц, 34% россиян тратят на здоровый образ жизни 6-15 тыс. рублей в месяц, а 36% готовы выделять на это более крупные суммы. 

Теги: Опрос

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