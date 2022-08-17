Мобильному приложению Карты жителя Самарской области исполнился год

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Год назад ГБУ СО "Цифровой регион" (подведомственное учреждение департамента информационных технологий и связи Самарской области) в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" запустило мобильное приложение Карты жителя Самарской области.

Приложение было опубликовано для бесплатного скачивания в Google Play (для гаджетов, работающих на операционной системе Android) и App Store (для гаджетов, работающих на платформе iOS). За этот период приложение Карты жителя было скачано более 3 000 раз, а версия приложения была улучшена и повышена стабильность работы.

На текущий момент мобильное приложение стало доступно также в RuMarket и NashStore.

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова с 2020 года.

Мобильное приложение представляет собой агрегатор ключевых информационных ресурсов региона со следующими разделами: "Афиша", "Новости", "Опросы", "Скидки и акции", также в информационной системе представлены некоторые сервисы "Госуслуг". Одной из основных функций как мобильного приложения, так и интернет-портала стала возможность подать онлайн заявку на оформление карты жителя. В настоящий момент этой возможностью уже воспользовались более 1100 жителей региона. Всего Карту жителя Самарской области уже оформили около 30 тыс. человек, из них 21 тыс. – в 2022 году.

«Проект активно развивается. И мы стараемся сделать все, чтобы проект стал еще лучше, полезнее и необходим каждому жителю нашего региона», - говорит заместитель председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.