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Мобильному приложению Карты жителя Самарской области исполнился год

17 августа 2022 09:48
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Всего Карту жителя Самарской области уже оформили около 30 тыс. человек, из них 21 тыс. – в 2022 году. 

Год назад ГБУ СО "Цифровой регион" (подведомственное учреждение департамента информационных технологий и связи Самарской области) в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" запустило мобильное приложение Карты жителя Самарской области.

Приложение было опубликовано для бесплатного скачивания в Google Play (для гаджетов, работающих на операционной системе Android) и App Store (для гаджетов, работающих на платформе iOS). За этот период приложение Карты жителя было скачано более 3 000 раз, а версия приложения была улучшена и повышена стабильность работы.

На текущий момент мобильное приложение стало доступно также в RuMarket и NashStore.

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова с 2020 года. 

Мобильное приложение представляет собой агрегатор ключевых информационных ресурсов региона со следующими разделами: "Афиша", "Новости", "Опросы", "Скидки и акции", также в информационной системе представлены некоторые сервисы "Госуслуг". Одной из основных функций как мобильного приложения, так и интернет-портала стала возможность подать онлайн заявку на оформление карты жителя. В настоящий момент этой возможностью уже воспользовались более 1100 жителей региона. Всего Карту жителя Самарской области уже оформили около 30 тыс. человек, из них 21 тыс. – в 2022 году. 

«Проект активно развивается. И мы стараемся сделать все, чтобы проект стал еще лучше, полезнее и необходим каждому жителю нашего региона», - говорит заместитель председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

 

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