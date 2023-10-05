Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» заработало во всех регионах России

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Минстрой России ведет активную работу по внедрению в субъектах Российской Федерации новой мобильной платформы для решения всех вопросов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства в одном окне – мобильного приложения «Госуслуги.Дом». Мобильное приложение работает уже во всех регионах России.

Многие пользователи в Самарской области уже оценили удобство функционала приложения и отметили эффективность решения жилищно-коммунальных вопросов благодаря его использованию.

«Одной из главных функций является сбор показаний приборов учета и оплата счетов за коммунальные услуги в одном приложении. Это позволяет экономить время и значительно упрощает взаимодействие с коммунальными службами. Помимо этого, владельцы квартир могут получить информацию о проведении капитального ремонта, проводить собрания собственников онлайн, а если приближается срок поверки счётчиков, приложение пришлёт уведомление об этом. Таким образом, данный сервис отвечает запросам всех пользователей – как собственников квартир, так и управляющих организаций, а также государственных жилищных инспекций и органов власти. Удобство приложения оценили уже около 500 тысяч россиян», – сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

С помощью сервиса собственники квартир могут оперативно подавать заявки в управляющие организации (УО), получать обратную связь, изучать отчеты по доходам и расходам УО за прошлый год, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и жилищную инспекцию.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости загружаются автоматически. В случае отсутствия информации необходимо вписать данные самостоятельно и направить заявку в мобильном приложении. После рассмотрения данные отобразятся в личном кабинете пользователя.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.