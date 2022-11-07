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Мобилизованные военнослужащие ЦВО приняли участие в Параде Памяти в Самаре
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Мобилизованные военнослужащие ЦВО приняли участие в Параде Памяти в Самаре

7 ноября 2022 17:58
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В этом году в Параде Памяти впервые приняли участие жители ДНР из города Снежного. Всего в мероприятии было задействовано 106 расчетов – это более 8 тысяч человек.

Мобилизованные военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в Параде Памяти, который прошел на площади Куйбышева в Самаре.

7 ноября 1941-го года в параде на площади Куйбышева принимали участие 25 600 военных, около 240 самолетов и 78 тысяч горожан. Жители города провожали бойцов, уходящих с площади на фронт.

Сегодня в аналогичном параде приняли участие мобилизованные военнослужащие и ветераны специальной военной операции на Украине, а также воспитанники военно-патриотических клубов, военных учебных центров, кадетских классов, юнармейских отрядов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ.

По традиции парад начался с исторической части. В форме времен Великой Отечественной войны по площади первыми прошли студенты военно-учебного центра Самарского государственного технического университета. Вслед за ними по площади Куйбышева проехала восстановленная техника: мотоциклы ТИЗ АМ 600 и М 72, машины ГАЗ, бронеавтомобили, танки Т-60 и Т-70.

В этом году в Параде Памяти впервые приняли участие жители ДНР из города Снежного. Всего в мероприятии было задействовано 106 расчетов – это более 8 тысяч человек. Еще более 10 тысяч человек прошли по площади в колонне представителей предприятий, образовательных учреждений, городов и районов Самарской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

 

Фото:   пресс-служба ЦВО

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