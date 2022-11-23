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Многодетным семьям в Тольятти рассказали о профилактике пожаров

23 ноября 2022 20:26
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Обратили внимание на то, что пожар только в одной квартире грозит безопасности целого подъезда, или всего дома.

В Автозаводском отделении Комплексного центра социального обслуживания населения Тольятти для законных представителей несовершеннолетних опекаемых и многодетных семей прошел День открытых дверей.

Цель мероприятия – рассказать гражданам о государственных и региональных мерах поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, напомнить им правила пожарной безопасности в быту в осеннее-зимний период, провести беседу о недопущении безнадзорности детей со стороны взрослых.

С целью профилактики пожаров, возникающих по причине детской шалости, инспектор надзорной деятельности и профилактической работы представила доклад о причинах, последствиях и статистике пожаров, произошедших на территории г. Тольятти с участием детей.

Так, в 2022 году на территории Тольятти было зарегистрировано 6 пожаров по причине детской шалости, зарегистрировано 2 случая получения травм детьми на пожарах и 1 случай гибели.

В целях предотвращения несчастных случаев, сотрудники госпожнадзора совместно с работниками социальных служб г. Тольятти регулярно проводят рейды по местам жительства многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Всего в ноябре текущего года сотрудниками ОНД и ПР Тольятти, совместно с сотрудниками социальных служб, проведено 19 рейдов по местам жительства семей «группы риска», 52 человека проинструктированы о мерах пожарной безопасности.

Всем присутствующим на собрании сотрудники МЧС России напомнили, что в сезон холодов основные причины пожаров – несоблюдение требований безопасности при эксплуатации электроприборов, газового оборудования, печей в частном жилом секторе. Обратили внимание на то, что пожар только в одной квартире грозит безопасности целого подъезда, или всего дома.

В ходе мероприятия также был затронут вопрос ответственности за ложные вызовы экстренных служб. Иногда номер «101» становится инструментом для баловства.

Чаще всего ложный вызов становится результатом неорганизованного детского досуга, детской шалости. Дети до 14 лет освобождены от ответственности за ложное сообщение, однако эту ответственность несут их родители, законные представители. Кроме того, в судебном порядке с них могут быть взысканы все материальные затраты, которые понесли службы экстренного реагирования.

Поэтому родителям необходимо осуществлять контроль за тем, с кем общаются дети и подростки, кто может стать подстрекателем к неудачной шутке с ложными вызовами экстренных служб, а еще хуже - к поджогам из хулиганских побуждений. Ведь в отношении совершеннолетних граждан могут приниматься более суровые меры – административная или уголовная ответственность.

День открытых дверей в Автозаводском отделении Комплексного центра социального обслуживания населения посетили представители 13 семей. Подобные встречи планируются к проведению на регулярной основе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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