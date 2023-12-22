Многодетные участницы конкурса «Лидеры России» поблагодарили семьи за вклад в их успех на окружных финалах

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Указом Президента России Владимира Путина 2024 год был объявлен Годом семьи. В преддверии наступающего года многодетные мамы флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей «Лидеры России» рассказали, как нашли время для участия в пятом юбилейном конкурсе, и почему оказались в числе лучших управленцев. Финалистки из ПФО, СФО, ЦФО и ЮФО воспитывают от трех до шести детей. Свои большие семьи женщины считают главной причиной успеха и стимулом для формирования настоящих лидерских качеств.

Предприниматель Юлия Заверткина живет в Самаре. Она основатель и директор продюсерского центра полного цикла. Вместе с супругом Александром воспитывает четверых погодок: Аделию, Льва, Романа и Аврору. В конкурсе «Лидеры России» многодетная мама участвует во второй раз. В пятом сезоне она стала победительницей окружного финала в ПФО и вышла в суперфинал.

«Мне было очень интересно попробовать на конкурсе свои силы и посмотреть, на что способна. Я трудоголик: несмотря на то, что у меня четверо погодок, я ни разу не была в декрете. Поэтому выкроить время для участия в «Лидерах России» не составило труда, управление своим временем – моя сильная сторона. На конкурсе я познакомилась с невероятными профессионалами, которые горят идеями. Горжусь, что у нас подобралась такая сильная и дружная команда, мы продолжаем активно общаться и теперь уже вместе меняем мир к лучшему», – рассказала Юлия Заверткина.

«За меня болела вся семья. Но больше всех в меня верил муж, за что ему огромное спасибо. Во многом благодаря ему моя победа стала возможной – оставшись дома с малышами, он обеспечил мне полное спокойствие и сосредоточенность на финале конкурса», – выражает Юлия благодарность родным за поддержку, а также за возможность достойно представить свой регион, который в конкурсе «Лидеры России» входит в топ-10 среди субъектов страны. Напомним, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров – один из наставников «Лидеров России». Ежегодно Глава региона поддерживает и наставляет лучших управленцев области и страны. По его поручению осуществляется профессиональная подготовка участников к финальным испытаниям. В пятом сезоне в рамках подготовки окружных финалистов конкурса «Лидеры России» был организован ряд мероприятий, направленных на повышение компетенций участников и сплочение команды финалистов конкурса от Самарской области.

Юлия Заверткина уверена, что большое количество детей в семье только стимулирует профессиональное развитие и карьерный рост родителей.

«Каждый мой карьерный взлет происходит с рождением малыша. Будто они дают мне еще больше энергии, веру в свои силы и желание сделать больше, став для них примером. Счастливые дети – это проекция счастливой мамы. Если мама реализованная, самодостаточная, успешная, такими будут и дети. Помните пословицу: воспитывайте себя, а не детей, они все равно будут похожи на вас. Чтобы грамотно совместить семью и работу, важно заручиться поддержкой близких, тогда вам все будет ни по чем», – уверена Юлия Заверткина.

Дина Петри работает начальником управления торгов и маркетинга АО «Новосибирскавтодор», но сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. С супругом Дмитрием они воспитывают троих детей: Семена, Нику и Мию. В конкурсе «Лидеры России» многодетная мама участвует второй раз, в пятом сезоне ей удалось стать победительницей окружного финала в СФО и выйти в суперфинал.

«Во время каждого декрета я нахожу время на повышение квалификации или обучение. Для меня декрет – это отличное время для профессионального развития и перехода на новый уровень, так как совмещать качественное обучение с работой сложнее. «Лидеры России» дают не только независимую оценку компетенций, но и уникальную возможность работы с наставником и получения классного образования. Я советую никогда не упускать такие возможности: и многодетным, и одиноким, и тем, у кого ограниченное здоровье. Все преграды только у нас в голове», – уверена она.

Дина Петри отметила, что за время участия в «Лидерах России» ей удалось подружиться со многими конкурсантами: «Окружной финал – классный трехдневный тренинг с возможностью познакомиться с лучшими управленцами из разных отраслей и регионов, что бесценно, аналогов этому просто нет. Я получила возможность посмотреть на себя и участников с другой стороны: решение задач в условиях стресса и нехватки времени подсветило некоторые нюансы поведения, которые в обычной жизни не замечаешь. Теперь есть над чем работать. Обратная связь от экспертов достаточно подробная, охватывает не только профессиональные, но и некоторые психологические аспекты. На «Лидерах России» мы со многими подружились и продолжаем общаться вне конкурса».

Во время участия в конкурсе «Лидеры России» Дину Петри поддерживает ее семья, особенно дети.

«Большая крепкая семья дает мощную поддержку, которая позволяет добиваться успехов на работе и в любых проектах. Дети сами всегда стараются везде участвовать, начиная от спортивных соревнований и заканчивая учебными и общественными мероприятиями. Своим примером я показываю им, что можно добиваться любых целей, если упорно к ним идти. Главное, делать это вместе и с душой», – считает Дина Петри.

Полковник юстиции Зинаида Каминская по выслуге лет завершила карьеру в системе Следственного комитета РФ и сейчас получает третье высшее образование. Многодетная мама, воспитывающая шестерых детей – Софию, Викторию, Полину, Екатерину, Григория и Никиту, награждена почетным знаком Тульской области «Материнская слава».

В конкурсе управленцев «Лидеры России» Зинаида Каминская участвует во второй раз. В пятом сезоне она вышла в очный окружной финал в ЦФО.

«Любая женщина, совмещающая многодетность и карьеру, достаточно амбициозна. И это про меня. Найти время для участия в конкурсе непросто, но реально. В четвертом сезоне у меня был совсем крошечный малыш, и это усложняло задачу. Но как говорится, было бы желание. Мне нравится технология замещения мысли «У меня нет на это времени» утверждением «Я выбираю другое», и все сразу встает на свои места. Окружной финал пятого сезона был крайне напряженным, но оно того стоило! В условиях крайне ограниченного времени оценочных испытаний мозг начинает работать на пределе возможностей, проявляются неизвестные тебе самой качества характера, и совместными усилиями команда выдает качественное решение задач в сферах, порой абсолютно незнакомых. А еще финал учит слышать других – как выяснилось, это совсем непросто», – считает Зинаида Каминская.

В 2024 году Зинаида и Руслан Каминские отпразднуют серебряную свадьбу.

«Зная, что я участвую в конкурсе «Лидеры России», мои дети и муж поддерживали меня и очень мной гордились. Многодетность дает определенную закалку: вырабатывает стрессоустойчивость, появляется навык работы в условиях многозадачности, прокачиваются организаторские способности. Это именно те качества, которые продиктованы реальностью и необходимы лидеру. Конечно, совмещать карьеру и большую семью непросто, это как работа в две смены каждый день. Но радость от детей и успешная самореализация дают женщине колоссальную энергию», – уверена она.

Зинаида Каминская убеждена, что семью и работу вполне можно совмещать с участием в конкурсе «Лидеры России», поэтому финалистка рекомендует это другим многодетным мамам.

«Периодически выделить несколько часов на участие в «Лидерах России» вполне реально, зато полученные в ходе конкурса навыки впоследствии можно успешно применять как в воспитании детей, так и на работе. Это потрясающий опыт, он много дает для понимания себя и происходящего вокруг. Для меня это к тому же повод задуматься о том, как дальше воспитывать детей и какими людьми я бы хотела их видеть», – отметила Зинаида Каминская.

Основатель клуба родной культуры «Уклад», руководитель культурных проектов общественных организаций «Живой музей народного творчества «Русь Таврическая» и «Берегиня» Любовь Болякина живет в Севастополе. У нее четверо детей: Остап, Арья и двойняшки Ивлия и Кий.

В «Лидерах России» многодетная мама участвует во второй раз, в пятом сезоне она вышла в окружной финал в ЮФО. По ее мнению, участие в конкурсе позволяет взять новые вершины, прокачать способности и навыки, завести полезные и приятные знакомства, также это хорошая возможность для реализации полезных для общества идей.

«Моя идея – вернуть народу России утраченные формы душевного развития из традиционной народной культуры. Погружайте детей в свое дело, пусть они будут вам помощниками во всем. Пример мамы – главное в воспитании детей. Моя семья пропитана моей деятельностью и постоянно в ней участвует. Дети воспитываются с пониманием, что России нужно служить. У них даже есть кодовая фраза «мама Россию спасает», что означает, я занята на работе. Такой личный пример целеустремленного служения является ключевым в воспитании. Все мои дети знают, что они родились не отдыхать, а трудиться на благо мира», – отметила она.

Любовь Болякина уверена, что реализация в семье и детях только лишь помогает стать более развитым человеком.

«Многодетной маме совмещать много дел сразу совсем несложно. Я научилась слышать сразу четырех и одновременно отвечать сразу всем, то есть многодетность оттачивает до совершенства многозадачность, стрессоустойчивость, отделяет важное от неважного, заставляет чище и четче думать», – считает Любовь Болякина.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.

Фото: Фадеева Снежана/ департамент информационной политики СО