Многодетные россиянки могут досрочно выйти на пенсию

«Для женщин, родивших трех детей, возраст выхода на пенсию — 57 лет, для родивших четырех детей — 56 лет, для родивших пять и более детей — 50 лет», — рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, пишет "Газета Ru".



Но есть условия:



- дети должны достигнуть возраста восьми лет,

- стаж работы не менее 15 лет,

- ИПК — 22 и более.



Россиянки с двумя детьми могут выйти на пенсию в 50 лет при условии работы в тяжелых климатических условиях, при этом стаж должен быть не менее 20 лет. Для многодетных отцов такие возможности не предусмотрены.

Фото: pxhere.com