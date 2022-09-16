Многие самарцы осенью решили сменить работу

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Опрос проводился среди 2050 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Самарской области. Как показало исследование, 27% опрошенных самарцев планируют поменять работу в ближайшее время. Из них оптимистично настроены на поиск нового места 46% респондентов. У этой доли участников исследования уже начали появляться первые предложения. Остальные желающие сменить работу считают, что до весны следующего года у компаний не будет достойных вакансий (26%), не теряют надежды, что до декабря этого года у соискателей будет более широкий выбор предложений на рынке труда (18%). Только 10% ответивших пессимистично настроены на поиски нового места и совсем не уверены, что найдут в ближайшее время новую достойную работу.

Основные причины для смены работы, согласно ответам респондентов:

проблемы с зарплатой — 40%;

сложности в отношениях с руководством — 15%;

сокращение позиций, закрытие организации — 14%;

переквалификация — 13%;

другие причины, которые мешают работать с удовольствием — 18%.

Большинство опрошенных — 78% респондентов, которые настроились на смену деятельности, просматривают вакансии на сервисах по поиску работы. Ещё 13% респондентов в этом деле рассчитывают на помощь родственников, друзей или знакомых. Самостоятельно рассылают резюме в крупные компании в надежде занять там подходящую вакансию 9% всех готовых к переменам в профессии.

Участники опроса назвали сферы, в которых этой осенью будет проще всего, по их мнению, найти работу:

продажи — 23%;

сфера услуг — 18%;

рабочий персонал — 16%;

ИТ — 11%

розничная торговля — 9%;

промышленность — 3%;

строительство, недвижимость — 3%.

На вопрос «когда вы в последний раз меняли работу» 30% из всех опрошенных ответили, что на текущем месте трудоустройства держатся от пяти лет и более. Сохраняют свою позицию в одной и той же компании на протяжении трех лет — 29% респондентов. В прошлом году сменили работу 23% участников исследования, 12% опрошенных увольнялись два года назад, а 6% — в последние шесть месяцев.