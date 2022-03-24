Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий наградил сотрудников регионального УФСИН

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Высоких наград представители уголовно-исполнительной системы удостоены за укрепление взаимодействия с Русской Православной Церковью и оказание содействия в развитии тюремного служения. Награждал сотрудников секретарь епархиального управления Самарской епархии, руководитель епархиального отдела тюремного служения протоиерей Сергий Пушкарев.

Что касается поощренных, то серебряного знака святителя Алексия Московского и всея Руси удостоен начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Киселев. Почетные грамоты вручены начальнику ИК-3 полковнику внутренней службы Максиму Мищенко и начальнику соматической больницы подполковнику внутренней службы Дмитрию Тремасову, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области