Мишустин: в 2022 году расширят список предоставляемых на Госуслугах сервисов

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В 2022 году существенно расширится функционал портала "Госуслуги", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

"Там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано", — сказал он на совещании со своими замами.

В частности, речь идет об оформлении некоторых пособий на детей, проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость.

"Это удобно: тем, кто купил дачу либо участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой город", — объяснил глава кабмина, напомнив, что раньше такие услуги были доступны только на онлайн-площадках субъектов, сайтах профильных ведомств или не предоставлялись в электронной форме вообще.

По его словам, регионы смогут разместить на едином портале дополнительные сервисы, например по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на соцобслуживание и предоставление бесплатного жилья.

"Госуслуги" — справочно-информационный интернет-портал, обеспечивающий доступ граждан к услугам федеральных и муниципальных ведомств. Работает с 2009 года, сейчас в системе зарегистрированы 126 миллионов россиян.

Фото: РИА Новости