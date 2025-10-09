Мишустин: самозанятые смогут со следующего года оформлять оплачиваемые больничные

146

Самозанятые граждане смогут со следующего года оформлять оплачиваемые больничные. Об этом 9 октября заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, пишут "Известия".

«Для этого с 1 января будет предоставлена возможность добровольно застраховаться в Социальном фонде и самостоятельно перечислять соответствующие ежемесячные взносы», — отметили на сайте правительства.

Мишустин подчеркнул, что решение останется за гражданами. Если они его примут, то в случае болезни или травмы смогут получить пособие. Максимальный размер можно выбрать — 35 либо 50 тыс. рублей, точная сумма будет рассчитываться исходя из стажа и других параметров, уточнили в правительстве.

Отмечается, что такой механизм для самозанятых станет действовать в режиме эксперимента до конца 2028 года.

