Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице до 12 792 рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин повысил максимальный размер пособия по безработице на 2022 год до 12 792 рублей, передает РИА Новости.

"Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, <...> минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей", — говорится также в документе на официальном портале правовой информации.

Условия получения помощи остаются прежними, обратил внимание Минтруд. В первые три месяца после регистрации в качестве безработного полагается 75% заработка, но не более 12 792 рублей, вторые три месяца — 60%, но не выше пяти тысяч рублей.

На максимальный размер пособия могут претендовать граждане, которые постоянно работали, но остались без дохода. Минимальный назначается тем, кто прежде официально не был трудоустроен, долгое время не имел постоянного заработка или кого уволили за виновные действия.

В 2021 году самый большой размер выплаты составляет 12 130 рублей (он равен МРОТ 2020 года).

Фото: РИА Новости / Дмитрий Астахов