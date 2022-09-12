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Мирного неба и общей победы пожелала самарцам поэтесса из Донбасса

12 сентября 2022 21:13
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В Самаре состоялась встреча ребят из многодетных семей, занимающихся литературным творчеством, с поэтессой из Донецка

На площадке Самарской областной библиотеки для молодежи в рамках проекта «Творцы счастья» состоялась встреча ребят из многодетных семей, занимающихся литературным творчеством, и их наставников с членом Союза писателей России, кандидатом филологических наук, поэтессой Анной Ревякиной (г. Донецк, ДНР).

Проект «Творцы счастья» реализуется на протяжении уже трех лет.
«Проект направлен на мотивацию молодежи к позитивному выстраиванию взаимоотношений, независимо от наличия ограничений по возможностям здоровья. На личных примерах герои проекта демонстрируют, как можно преодолеть сложные жизненные ситуации, достичь признания и гармонии в личной жизни, — пояснил автор проекта, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палат РФ Павел Покровский, который и в этот раз выступил инициатором и модератором встречи. — Самара — Город трудовой доблести, разумный, взвешенный и душевный, вместивший в себя талантливых людей во всех сферах жизни, создающий могучий щит Родины, пишущий стихи и судьбы. Особенно приятно разделить праздник, а в эти дни мы отмечаем 436-летие нашего родного города, с дорогими гостями — писателями из Донбасса. Мы все патриоты. Мы все являемся частью нашей большой Родины — России. И сегодня мы все находимся на одной волне, которая называется “Все для Победы”».

Анна Ревякина рассказала юным самарцам о своем жизненном и творческом пути, ответила на вопросы ребят. Поэтесса из Донецка прочитала свое стихотворение о русском языке и, поздравив жителей Самары с Днем города, подчеркнула: «Я от всей души желаю вам мирного неба над головой и общей нашей победы. Потому что наша победа нужна сегодня всем гражданам великой России!».

Стоит отметить, что Анна Ревякина посетила Самару в рамках третьего Межрегионального книжного фестиваля «Время читать: открытый космос», который прошел 10-11 сентября 2022 г. по инициативе Самарской областной универсальной научной библиотеки: в праздничные дни в областную столицу приехали более сорока писателей, издателей и литературных критиков.

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