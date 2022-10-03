Минздрав РФ: важно вовремя диагностировать когнитивные нарушения у людей пожилого возраста

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Психологическое утомление, снижение умственной работоспособности и ухудшение памяти — частые жалобы людей старшего возраста:



- Важно вовремя диагностировать когнитивные нарушения у людей пожилого возраста;



- Важно остановить деструктивные процессы, связанные с когнитивной функцией у пожилых людей, вернуть ясность ума и уверенность в интеллектуальных способностях;



- Важно вовремя заметить признаки деменции — синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, способности выполнять ежедневные действия.



Как понять, что нужна медицинская помощь врача?



- Если трудно запомнить новую простую информацию;

- Если трудно вспомнить, куда и зачем шли, и такое состояние растерянности повторяется часто;

- Если из головы всё чаще «вылетают» хорошо знакомые имена, названия и понятия.



На карточке собрали самые распространённые когнитивные нарушения, которые часто являются признаками деменции



Если замечаете их у своих близких, следует обратиться к специалисту, так как в большинстве случаев развитие этих трудностей можно замедлить.

Фото: минздрав РФ