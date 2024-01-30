Минздрав решил добавить больше продуктов в нормы лечебного питания в больницах и санаториях

72

Если человек попал в больницу или отправился поправить здоровье в санаторий, вместе с необходимыми процедурами ему назначат и лечебное питание. Чем теперь будут кормить пациентов и отдыхающих, выяснила «Парламентская газета».

Продукты из лечебного меню можно заменять аналогичными по содержанию белков и углеводов. Так, сейчас источником белка для пациентов могут стать как говядина, так и творог, треска или яйца. В Минздраве предлагают также заменять говядину бараниной, крольчатиной, олениной, кониной и верблюжатиной. Это позволит медорганизациям закупать такое мясо по своему усмотрению, в том числе в регионах, где его традиционно употребляют в пищу или где развито необходимое производство.

Если конина или оленина привычны жителям Севера, то отведать верблюжатины больше шансов у посетителей санаториев южных регионов страны. Верблюдов в России в основном разводят в Астраханской области и в Калмыкии.

В верблюжатине меньше жира по сравнению с говядиной, сказала «Парламентской газете» врач-диетолог Елена Соломатина. Ведь верблюды не стоят в стойлах, а находятся на свободном выпасе, чаще всего в экологически чистых местах.

В мясе верблюда много железа и белка, и оно не такое калорийное, как говядина, добавила диетолог. Кроме того, в верблюжатине намного больше витамина Е, который оказывает антиоксидантное действие.

Ценится и верблюжий жир, который содержит полезные кислоты, рассказала врач. Например, пальмитиновую кислоту, которой много в грудном молоке. Недаром кочевники использовали верблюжий жир для лечения от различных заболеваний. В молоке верблюда больше железа, чем в коровьем, выше у него и жирность.

Минздрав предлагает также заменить обычную соль на йодированную в меню санаториев и больниц.

В санаториях также смогут использовать любые виды мяса птицы, а не только кур. Например, можно подать на стол индейку, «обладающую ценными диетическими качествами», уточняет пояснительная записка.

А в лечебное питание для высококалорийной диеты включат кумыс. В перечень кисломолочных продуктов уже входят кефир, йогурт, ряженка, простокваша и ацидофилин. Ценность кумыса — и пищевая, и энергетическая — ничуть не меньше, сообщили в Минздраве.