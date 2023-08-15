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Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче справки о смене пола

15 августа 2023 21:16
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Об этом 15 августа говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации.

Министерство здравоохранения РФ признало утратившим силу приказ об утверждении формы и порядка выдачи медорганизацией документа, который подтверждает смену пола. Об этом 15 августа говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации, пишут "Известия".

«Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2017 г. «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола».<...> Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — говорится в документе.

 

 

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