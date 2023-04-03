Минздрав: при взрыве в Санкт-Петербурге пострадали 33 человека, из них многие находятся в тяжелом состоянии

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Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 33, из них многие находятся в тяжелом состоянии. Об этом 3 апреля сообщили в российской Минздраве, пишут "Известия".

«По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 33 человека, в том числе двое подростков, один человек погиб», — подчеркнули в ведомстве.

Госпитализированы и остаются в больницах 22 человека. Восемь пациентов остаются в тяжелом состоянии.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медпомощь, подчеркнули в Минздраве.

Ранее в понедельник уголовное дело о взрыве переквалифицировали на террористический акт.

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