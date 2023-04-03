Минздрав: при взрыве в Санкт-Петербурге пострадали 33 человека, из них многие находятся в тяжелом состоянии

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 33, из них многие находятся в тяжелом состоянии. Об этом 3 апреля сообщили в российской Минздраве, пишут "Известия".
«По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 33 человека, в том числе двое подростков, один человек погиб», — подчеркнули в ведомстве.
Госпитализированы и остаются в больницах 22 человека. Восемь пациентов остаются в тяжелом состоянии.
Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медпомощь, подчеркнули в Минздраве.
Ранее в понедельник уголовное дело о взрыве переквалифицировали на террористический акт.
Фото: ru.freepik.com