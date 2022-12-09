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Минюст внес журналистов Фишмана и Аскерова в реестр иноагентов

9 декабря 2022 21:55
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Минюст также внес в реестр иностранных агентов интернет-издание The Bell.

Министерство юстиции РФ внес журналиста телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») Михаила Фишмана и журналиста, игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова в реестр иноагентов. Это следует из обновленного 9 декабря списка на сайте ведомства, пишут "Известия".

Кроме того, в реестр включены сотрудник телеканала «Дождь» Михаил Фишман, философ Рубен Апресян, общественный деятель Ростислав Мурзагулов и «Экологическое Движение 42».

Ранее в этот день сообщалось, что Минюст внес в реестр иностранных агентов интернет-издание The Bell.

В обосновании их включения в реестр указана статья 7 федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", передает ТАСС.

 

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков/"Известия"

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