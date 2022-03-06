Минцифры России предложило госорганам завести страницы в Telegram и во «ВКонтакте»

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Минцифры России предлагает госорганам завести страницы в Telegram и во «ВКонтакте», сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

«Ведомство разъяснило регионам принятые меры поддержки ИТ-отрасли, а также предложило госорганам завести аккаунты в таких социальных сетях, как Telegram и «ВКонтакте», — цитирует ТАСС сообщение аппарата.

Согласно данным Минцифры, на данный момент многие сайты размещаются на непрофессиональных площадках.

Ранее стало известно, что доступ к социальной сети Twitter на территории России ограничен.