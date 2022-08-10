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Минцифры России формирует кадровый резерв ИТ-профессионалов

10 августа 2022 13:37
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Минцифры России формирует кадровый резерв ИТ-профессионалов

ИТ-специалисты из Москвы и регионов России могут войти в кадровый резерв высококвалифицированных руководителей и специалистов цифровой трансформации. Резерв формируется по поручению вице-премьера России Дмитрия Чернышенко в целях развития команд цифровой трансформации в госсекторе.

«Цифровая трансформация – одна из пяти национальных целей, поставленных Президентом России. В этой связи активный процесс цифровизации экономики и госуправления требует наличия квалифицированных кадров, и в целом, формирования модели компетенций служащих, которая отвечала бы современным вызовам. Минцифры поручено сформировать кадровый резерв ИТ-профессионалов, которые будут постоянно обучаться необходимым навыкам и далее получать предложения по трудоустройству. Отмечу, что участие в проекте бесплатное и шанс попасть есть у каждого специалиста ИТ-отрасли», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Среди возможностей, открывающихся для участников кадрового резерва:

  • непрерывное развитие в области цифровой трансформации и ИТ;
  • возможность общения с ведущими экспертами России из разных отраслей;
  • оценка профессиональных и личностных компетенций;
  • получение индивидуального паспорта компетенций с персональными рекомендациями по их развитию;
  • трудоустройство в органы власти и бюджетные организации, реализующие проекты цифровой трансформации.

Кадровый резерв создан на площадке Рекрутингового центра Минцифры России в структуре Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС.

Отбор в кадровый резерв и членство в нем бесплатны. Для участия необходимо зарегистрироваться на специальной платформе, которая реализуется при поддержке Минцифры России. За два года работы платформы на ней зарегистрировались более 11500 специалистов в области ИТ и цифровой трансформации.

«Важно не столько обладать необходимым уровнем компетенций, сколько уметь применять их на практике, использовать в качестве инструментов решения конкретных рабочих задач. Это и есть важнейший показатель для участников резерва. Стоит также отметить, что специалисты, прошедшие отбор, непрерывно развивают компетенции, выполняя интересные задания и поднимаясь в личном рейтинге», – заявил замглавы Минцифры России Николай Яцеленко.

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