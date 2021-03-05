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Минцифры РФ не допустит отключений россиян от интернета. Об этом в пятницу, 5 марта заявил глава министерства Максут Шадаев, передают "Известия" со ссылкой на РИА Новости.

«Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет», — подчеркнул он.

Он подтвердил, что силовые ведомства на самом деле пока не согласовали продление разрешения на частоты операторам. Всего на этих частотах, по словам Шадаева, доступом в интернет на регулярной основе пользуются менее 100 тыс. абонентов. В настоящее время продолжается обсуждение возможности продления этих разрешений, добавил глава ведомства.

«Одновременно Минцифры совместно с операторами связи проработаны меры по недопущению отключения этих абонентов за счет организации их подключения другими способами. Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях не хуже ранее предоставленных», — заключил министр.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко