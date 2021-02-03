Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи

135

Минцифры предложило исключить данные о местоположении мобильного телефона из-под действия нормы о тайне связи, что должно помочь в поиске пропавших людей, сообщил РИА Новости замминистра Олег Иванов.

Ведомство подготовило проект соответствующих поправок в закон "О связи".

Иванов пояснил, что это было сделано по поручению президента доработать законодательство для оперативного поиска пропавших без вести.

По словам замминистра, ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей, для их поиска используют ресурсы федеральные органов, привлекают поисковые общественные организации и операторов связи.

"Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Однако в настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью. А иногда счет идет на часы", — пояснил Иванов.

Он отметил, что поправки не нарушают закон о персональных данных, так как координаты местоположения таковыми не являются.

Законопроект направили на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы, затем его представят на общественное обсуждение.

Фото: Яндекс.Новости